Altos cargos israelíes amenazan con acabar con Al Assad si Irán se atreve a atacar Israel

11/04/2018 - 19:36

Altos cargos de seguridad israelíes han advertido a Irán de que si se atreve a atacar Israel desde Siria entonces serán el presidente sirio, Bashar al Assad, y su régimen quienes "pagarán el precio", según ha informado este miércoles el diario 'Maariv'.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Esa es la advertencia que se quiere hacer llegar a Irán después de que un asesor del ayatolá Alí Jamenei dijera que el ataque contra una base militar en Homs, Siria, en el que murieron siete iraníes, "no quedará sin respuesta".

"El régimen de Al Assad y el propio Al Assad desaparecerán del mapa y el mundo si los iraníes intentan dañar a Israel o a sus intereses desde el territorio sirio", ha asegurado un alto cargo del 'establishment' de seguridad. "Nuestra recomendación a Irán es que no intente actuar, porque Israel está decidido a seguir en esta cuestión hasta el final", ha añadido.

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, ya dijo este martes que Israel adoptaría todas las medidas necesarias para evitar que Irán establezca una base militar permanente en Siria. "No importa el precio, no permitiremos a Irán tener una presencia permanente en Siria. No tenemos otra opción", sostuvo el ministro.

Responsables de seguridad han dicho que creen que Irán podría intentar responder al supuesto ataque israelí, bien con armas trasladadas a Siria desde Irán o pidiéndoselas prestadas al Ejército sirio.

Llegado el caso de un conflicto directo entre Israel, Irán y Siria, los responsables israelíes no creen que el partido-milicia chií Hezbolá, que cuenta con apoyo de Teherán, se vería arrastrado al mismo. "Esperamos que el secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, no se una y se vea arrastrado a la campaña si estalla", ha señalado a 'Maariv' un alto cargo de seguridad.

"No tenemos ningún interés en ampliar el frente pero, de ocurrir, Nasralá tiene que entender que su suerte no será diferente de la de Al Assad y que pagará un precio muy alto", ha advertido el responsable.