VAR: El árbitro no debe ser más el único que no puede ver (Infantino)

AFP 12/04/2018 - 17:13

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este jueves en Buenos Aires la utilización del sistema de videoarbitraje (VAR) en el fútbol mundial.

"Creemos que en 2018, no es más posible que todo el mundo que ve el partido en su casa ve en unos segundos si el árbitro hizo un error y el único que no puede saberlo es el árbitro, no porque no quiere sino porque se lo prohibimos", declaró Infantino en una rueda de prensa.

En el marco del 68 Congreso de la Conmebol, el dirigente máximo del fútbol mundial fue consultado sobre el polémico arbitraje del partido Real Madrid-Juventus el miércoles por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Infantino dijo que no aconsejará "nada a la UEFA" que debe decidir sobre el uso del VAR, pero aclaró que la FIFA resolvió su utilización tras un análisis exhaustivo.

"No es correcto decidir si se tiene que poner por uno o dos partidos. Nosotros decidimos ampliarlo al Mundial porque lo hemos estudiado en más de mil partidos y hemos comprobado que el VAR ayuda a los árbitros", dijo.

Según el diigente, "sin el VAR hay un error grave cada tres partidos, con el VAR hay un error grave cada 19 partidos", aseguró.

En Madrid, cuando Juventus ganaba 3-0 y llevaba la definición de la serie al alargue, el árbitro pitó un penal en los descuentos (90+3) en favor del Real Madrid por un contacto entre el defensor del equipo italiano Benatia y el delanterolocal Lucas Vázquez.

Cristiano Ronaldo se encargó de convertir el penal y Real Madrid se clasificó para las semifiales, desatando una ola de protestas de los jugadores de Juventus.

Infantino recordó que el videoarbitraje estará vigente en el Mundial-2018 en Rusia.

