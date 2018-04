Klopp niega que haya sido "el mejor sorteo" para el Liverpool

AFP 13/04/2018 - 14:53

El técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, cuyo equipo se medirá a la Roma en semifinales de la 'Champions', rechazó este viernes que el emparejamiento ante el cuadro italiano sea "el mejor sorteo" posible para los 'Reds'.

"No me he dicho 'gracias que no sea el Bayern o el Real Madrid' ni bravo es la Roma'", explicó Klopp.

"Sea cual sea el rival, diría que tendríamos opciones porque es fútbol. Así que tenemos nuestras opciones contra la Roma, pero si alguien cree que es el mejor sorteo no puedo evitarlo. Es evidente que no habrá visto los dos partidos contra el Barcelona. El segundo partido de la Roma fue increíble. Podrían haber ganado 4 o 5 a cero", añadió el técnico germano.

El choque supondrá la oportunidad de ver al delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah ante su antiguo equipo.

"Para Salah también será un partido interesante, 100% especial. Él suscita interés por todos los sitios pero en Roma podría ser una locura. Estoy seguro de que puede gestionar todo eso", afirmó Klopp.

