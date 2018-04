Los 28 discuten el lunes respuesta al ataque químico en Siria y la estrategia frente a Rusia

13/04/2018 - 19:01

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discutirán el próximo lunes en Luxemburgo la respuesta al ataque químico en Duma del pasado 7 de abril que ha dejado 70 muertos, muchos de ellos niños, y abordarán la estrategia a seguir con Rusia, actor necesario para tratar de resolver la crisis siria.

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)

Los Veintiocho aprobarán un texto de conclusiones sobre Siria, que se ajustará en caso necesario a los acontecimientos de los próximos días, incluido si finalmente se materializa una acción militar conjunta de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en respuesta al ataque químico en Duma, según han avanzado fuentes europeas y diplomáticas.

Alemania, Italia y Países Bajos han dejado claro que no participarán en una eventual acción militar pero han dado muestras de comprensión porque se ha traspasado "una línea roja" por el uso de un arma prohibida por el Derecho Internacional, mientras que otros países como España, que estará representada en la reunión por el secretario de Estado de Exteriores, Ildefonso Castro, insisten en la necesidad de "evitar una escalada" y lograr "una solución política" en Siria e "influir en Rusia para que contenga" al régimen.

"El uso repetido de armas químicas non puede quedar sin respuesta", ha resumido este viernes el ministro de Exteriores, Heiko Mass, mientras que su homólogo francés, Jean Yves Le Drian, compartirá el próximo lunes con el resto de socios "elementos de prueba" sobre "la responsabilidad del régimen sirio en el ataque químico de Duma", han avanzado fuentes diplomáticas.

Francia y Reino Unido esperan una condena clara de los Veintiocho del régimen sirio el lunes y un lenguaje "más duro" hacia Rusia e Irán, principales valedores del régimen de Damasco, tras el ataque en Duma y también que el bloque deje abierto la posibilidad de "ir más lejos en la lucha contra la impunidad", incluido con "sanciones" más adelante, según varias fuentes diplomáticas.

Aunque "puede haber ciertas dudas en algunos europeos" sobre la responsabilidad del régimen sirio en el ataque químico en Duma, fuentes diplomáticas insisten en que "nadie serio duda de que el régimen está detrás de este ataque" y recuerdan que los únicos que han utilizado armas químicas en Siria son el Estado Islámico y el régimen sirio, según la propia Organización para la Prohibición de*Armas Químicas*(*OPAC), que mantiene un equipo de expertos desde el jueves para recabar pruebas sobre el ataque en Duma. "Hay muchas pruebas que apuntan al régimen sirio respecto al ataque químico", ha resumido una fuente de alto nivel europea.

Los Veintiocho también discutirán el lunes "la estrategia a seguir con Rusia, una discusión que se ha visto "complicada" por el ataque con un agente nervioso militar del exespía ruso Sergie Skripal y su hija en la localidad británica de Salisbury, aunque varias fuentes diplomáticas han avanzado que el lunes no se abordará la posibilidad de aprobar más sanciones contra Rusia.

Se espera que el bloque reconfirme los cinco principios pactados en marzo de 2016, que condicionan un cambio "sustancial" en las relaciones con Rusia al pleno cumplimiento de los Acuerdos de Minsk en Ucrania y limitan la cooperación "selectiva" con Rusia a las áreas de interés para el bloque, aunque fuentes diplomáticas admiten ciertas divergencias entre los países más partidarios de limitar el diálogo con Moscú, incluidos los bálticos, y los que insisten en que hay que mantenerlo, incluidos Alemania, Francia, España y otros.

El embajador de la UE en Rusia, Markus Ederer,*que fue llamado a consultas a finales de marzo por el ataque en Salisbury en el marco de una acción coordinada europea para expulsar a diplomáticos rusos, llamar a consultas a los embajadores europeos o convocar a los diplomáticos rusos ha regresado de vuelta a Moscú este jueves, han confirmado a Europa Press fuentes europeas.

Los Veintiocho también insistirán el lunes en la necesidad de reforzar la capacidad del bloque de hacer frente a ataques químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, los ciberataques y las amenazas híbridas.

DIVISIÓN SOBRE NUEVAS SANCIONES A IRÁN

El otro gran asunto en la agenda de los Veintiocho el lunes será la propuesta de Francia, Alemania y Reino Unido para aprobar sanciones contra "una quincena" de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y de la milicia libanesa Hezbolá por su papel desestabilizador en Siria para tratar de convencer a la Administración de Donald Trump de certificar la validez del acuerdo nuclear iraní antes de la fecha límite del 12 de mayo después de que el mandatario estadounidense haya insistido en la necesidad de tomar medidas por la proliferación balística iraní y su papel desestabilizador en la región.

Varios países dudan que sea la mejor estrategia dado que "no hay garantías" de que Washington aceptará mantener el acuerdo nuclear y por el temor a que nuevas sanciones refuercen "a los duros" del régimen iraní.

Italia es "el único país" que rechaza abiertamente las sanciones, aunque "España, Austria y Suecia" también tienen reservas si bien "no bloquearán si se llega a un consenso", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

Varias fuentes han descartado a priori que el lunes haya acuerdo en torno a las sanciones aunque insisten en que todavía hay tiempo para aprobarlas de aquí al 12 de mayo.

Los Veintiocho discutirán durante el almuerzo la cooperación con los Balcanes en materia de seguridad, pero no la ampliación de la Unión a estos países, una discusión que han emplazado a junio.

España rechaza en todo caso la entrada a la UE de Kosovo, cuya independencia unilateral de Serbia no reconoce, al igual que Chipre, Grecia, Eslovaquia y Rumanía y se mantiene en el aire la participación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la cumbre con los Balcanes en mayo en Sofía, algo que dependerá del formato de las reuniones y de la declaración final de la cita. "No sabemos lo que van a hacer los cinco que no reconocen", han admitido fuentes diplomáticas, mientras que otros han insistido en la importancia de que participen los 28 y los seis socios de los Balcanes.

VENEZUELA

Los Veintiocho podrían abordar brevemente al inicio de la reunión la situación en Venezuela de cara a las próximas elecciones presidenciales, regionales y municipales en el país aunque no habrá conclusiones el lunes. Sí podría haber más adelante al acercarse las elecciones una declaración de los Veintiocho para subrayar la "preocupación por las condiciones en las que se pretenden celebrar las elecciones del 20 de mayo".

El bloque mantiene que hoy por hoy "no hay garantías" para que haya elecciones presidenciales democráticas, independientes e imparciales el 20 de mayo en Venezuela y por tanto no se cumplen las condiciones para enviar una misión de observación electoral, algo que podría dar la impresión de "legitimar" unos comicios boicoteados por los principales grupos de la oposición.

La UE no descarta ampliar las sanciones contra Venezuela en todo caso si el régimen de Caracas no hace gestos para tratar de garantizar unas condiciones mínimas.