'Jesús Santrich' alerta de que su detención empuja a Colombia "hacia el abismo de un acuerdo de paz fallido"

13/04/2018 - 19:41

El exguerrillero de las FARC 'Jesús Santrich' ha alertado de que su reciente detención por delitos de narcotráfico empuja a Colombia "hacia el abismo de lo que podría ser un acuerdo de paz fallido" porque dicho pacto crea una justicia especial para el antiguo grupo armado cuya aplicación reivindica para sí mismo.

BOGOTÁ, 13 (EUROPA PRESS)

"Desafortunadamente, nos están empujando por el abismo de lo que podría ser un acuerdo de paz fallido", ha dicho el portavoz político de la extinta guerrilla colombiana en un mensaje de voz difundido en las últimas por redes sociales.

'Jesús Santrich' ha enmarcado su arresto en lo que ha advertido como una campaña general contra el acuerdo de paz. "Desde hace algunos meses estamos transitando ya por el terreno pantanoso de la perfidia", ha denunciado.

El antiguo combatiente ha aclarado que se encuentra bien --"Yo estoy fuerte. Tengo no solamente fuerza moral y espiritual sino fuerza física (...) He emprendido mi última batalla, la batalla de la dignidad"--, si bien ha subrayado que no quiere "nada" para él sino "que se dé cumplimiento a lo pactado".

'Jesús Santrich' fue detenido el martes en su casa de Bogotá por una orden de Interpol emitida a petición de Estados Unidos, que le acusa de conspirar para introducir cocaína en el país después de la firma del acuerdo de paz en Colombia, el 24 de noviembre de 2016. Desde entonces está recluido en la Fiscalía General.

Santos se reunió el miércoles con la cúpula de las FARC para contener lo que amenaza con convertirse en una nueva crisis del proceso de paz. "El acuerdo es muy claro: quien cometa un delito después de la firma será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. Esas son las reglas del juego", les dijo.

Las FARC sostienen que se trata de un "montaje" contra 'Jesús Santrich' y la defensa del ex guerrillero ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional creada por los textos de La Habana, que asuma su caso.

El Gobierno y las FARC acordaron una amnistía general para todos los delitos relacionados con el conflicto armado, a excepción de los crímenes internacionales --que no se pueden amnistiar-- y para ellos crearon la JEP, que contempla sanciones y penas más favorables que la justicia ordinaria.

La JEP se aplica a todos los actores del conflicto armado --guerrilleros, agentes del Estado y terceros que hayan colaborado de alguna manera en las hostilidades-- pero solo por los delitos más graves cometidos durante la guerra y hasta la firma del acuerdo de paz.