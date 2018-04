Buhari dice que negociaciones con Boko Haram para liberar a niñas de Chibok han sufrido "reveses inesperados"

13/04/2018 - 21:58

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha afirmado este viernes que las negociaciones con Boko Haram sobre las niñas secuestradas en abril de 2014 en Chibok han "sufrido reveses inesperados" por "divergencias" en el seno del grupo.

"Desafortunadamente, las negociaciones entre el Gobierno y Boko Haram han sufrido varios reveses inesperados, principalmente debido a la falta de acuerdo entre los secuestradores, cuyas diferencias internas han llevado a una divergencia de voces sobre el resultado de las conversaciones", ha señalado.

"Sabemos que no son las noticias que los padres quieren escuchar tras cuatro años de espera, pero queremos ser lo más honestos posible", ha agregado, tal y como ha recogido el diario local 'Premium Times'.

Asimismo, ha recalcado que "la esperanza no está perdida", si bien ha reconocido su "preocupación" porque "está llevando mucho tiempo llevar a casa al resto de las hijas".

"Este Gobierno no se rinde. Seguiremos persistiendo y los padres no deben rendirse. No dejaremos de lado la esperanza de ver a nuestras hijas de nuevo en casa. No pierdan la esperanza en la capacidad de este Gobierno para cumplir su promesa de reunirles con sus hijas", ha dicho.

Buhari ha reiterado que, mientras siga siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, las niñas secuestradas en Chibok "no serán olvidadas".

Boko Haram secuestró el 14 de abril de 2014 a más de 270 menores de una escuela secundaria de Chibok, si bien algunas de ellas consiguieron escapar. Su rapto generó una ola de condena y movilización a nivel internacional bajo el lema #BringBackOurGirls.

En el último año, el Ejército ya había conseguido liberar a parte de las menores secuestradas. El pasado mes de mayo el grupo islamista había puesto en libertad a 82 de las menores tras un acuerdo con el Gobierno.

El representante adjunto del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en Nigeria, Isiye Ndombi, ha indicado este miércoles en una entrevista a Europa Press que "más de 1.000 menores han sido secuestrados por Boko Haram desde 2013".