"Neymar, Alves y Mbappé aportaron aún más renombre" al PSG, dice Areola

AFP 14/04/2018 - 12:59

El arquero francés del París SG, Alphonse Areola, declaró en una entrevista concedida a la AFP que las incorporaciones de los brasileños Dani Alves y Neymar, y del francés Kylian Mbappé "aportaron renombre" al club parisino.

"Eso aportó aún más renombre al club, cuando llegaron esos grandes jugadores, aunque había jugadores muy, muy grandes desde el inicio (...), eso es un plus para el club", indicó Areola en relación a los tres fichajes de peso acometidos por el PSG el pasado verano boreal.

El exportero del Villarreal podría conquistar el domingo el título de la Ligue 1 si su equipo derrota en París al Mónaco.

"El año pasado nos arrebataros ese título y nos dolió. Es aún más simbólico contra ellos, tenemos la ocasión de recuperar el título, de hacer que vuelva a París", comentó el arquero procedente de la cantera del PSG.

Areola se refirió asimismo a la decepción que supuso la eliminación ante el Real Madrid en la 'Champions'. "Finalizamos primeros de grupo pero la suerte hizo que nos tocase contra el Real Madrid, vigente doble campeón, que no es poca cosa. Ellos tienen experiencia en esta competición, no digo que nosotros no la tengamos, pero ellos están acostumbrados a ganar", afirmó el arquero.

