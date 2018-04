"Es una vergüenza cuando se habla de robo", dice Zidane sobre el Real Madrid-Juventus

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, señaló este sábado que es una "vergüenza cuando se habla de robo" en la clasificación a semifinales de la 'Champions' del Real Madrid tras perder 1-3 con la Juventus.

El conjunto blanco dejó en la cuneta el miércoles a la Juventus merced a un discutido penal en el último minuto de partido, que convirtió Cristiano Ronaldo.

El astro portugués firmó su gol 15º en 'Champions' esta temporada, permitiendo a su equipo ganar 4-3 en el conjunto de la eliminatoria.

Varios periódicos catalanes e italianos calificaron de "robo" lo sucedido en ese postrera jugada.

"Es una vergüenza cuando se habla de robo. Estoy muy decepcionado por lo que se dice. Cuando se es el mejor, eso trae celos", afirmó el técnico galo este sábado en conferencia de prensa.

"Hay antimadridismo, pero esto nadie lo va a cambiar. La historia de este club nadie la va a cambiar", añadió.

"Estoy indignado por escuchar hablar de robo. No puedo estar de acuerdo. Se puede estar de acuerdo o no sobre un penal, pero no hablar de robo. En mi opinión merecimos clasificarnos a semifinales", recalcó.

El Real Madrid se enfrentará en semifinales al Bayern de Múnich, en una reedición del duelo de cuartos del año pasado del que el Real Madrid salió vencedor.

El Bayern "está mejor este año", indicó Zidane. "No hay ventaja para ninguno, está al 50-50", opinó el entrenador madridista.

Antes de ese duelo, el Real Madrid visitará el domingo al colista Málaga.

