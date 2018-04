Venezuela no es sólo un problema de los venezonalos, dice Piñera

AFP 14/04/2018 - 17:47

El presidente chileno Sebastián Piñera afirmó el sábado que la situación en Venezuela no es solamente un problema de los venezolanos, al denunciar en la Cumbre de las Américas de Lima que "no hay democracia" en ese país.

"Venezuela no es solamente un problema para los venezolanos, es un problema para todos los que amamos, queremos y nos comprometemos con la democracia", dijo Piñera ante el plenario de mandatarios y representantes de países del hemisferio.

"En Venezuela no hay democracia, no hay Estado de derecho, no hay respeto a los derechos humanos, no hay independencia de Poderes, hay presos políticos", expresó.

Por ello, "al igual como dijo el presidente (argentino Mauricio) Macri, las elecciones que han sido llamadas en Venezuela no son democráticas, no son transparentes (...) y, por tanto, ningún país que de verdad quiera la democracia, en mi opinión, debiera reconocer esas elecciones", añadió Piñera, al reiterar algo que había dicho en la víspera en Lima.

Sobre la lucha contra la corrupción, tema central de esta VIII Cumbre de las Américas, Piñera dijo que la mejor medida preventiva es la "transparencia".

"Las personas se comportan mejor cuando están bajo la luz del sol que cuando están en la oscuridad de un túnel", afirmó.

"Podemos hacer un esfuerzo para mejorar la transparencia, para que los ciudadanos tengan el derecho a saber qué hacen sus autoridades que ellos eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos", añadió.

Asimismo, el viernes el canciller chileno, Roberto Ampuero, se reunió en la embajada de Chile en Lima con los diputados opositores venezolanos Luis Florido y Sergio Vergara, y expresó que "es importante para Chile que haya elecciones libres, con garantías para todos".

El mandatario derechista chileno, que asumió el poder por segunda vez hace un mes (gobernó antes en 2010-2014), participó el viernes en un panel con el presidente peruano Martín Vízcarra, al cierre de la III Cumbre Empresarial de las Américas, antesala del cónclave de mandatarios.

