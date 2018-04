"Un árbitro más experimentado no lo habría pitado", dice Buffon sobre el penal

AFP 14/04/2018 - 21:00

El portero de la Juventus Gianluigi Buffon se refirió este sábado al penal que permitió el miércoles al Real Madrid clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones, señalando que "un árbitro más experimentado no lo habría pitado".

"Al final, aunque fueron pensamientos expresados de una manera excesiva, se trataba de pensamientos que tenían una lógica y que volvería a expresar, quizás con otro tipo de lenguaje, digamos más civil", señaló Buffon en una entrevista con la emisión satírica italiana 'Le Iene', que será difundida en su integridad el domingo.

Expulsado por sus protestas al árbitro después de que señalara el penal en el tiempo de descuento, Buffon declaró a continuación que el colegiado inglés Michael Oliver tenía "una bolsa de basura en lugar de corazón" y que "había pitado una falta que solo vio él".

El Real Madrid dejó en la cuneta el miércoles a la Juventus merced a un discutido penal en el último minuto de partido, que convirtió Cristiano Ronaldo, para hacer el gol blanco en la derrota 3-1, que clasificó al club español (ida, triunfo 3-0).

Según Buffon, sus declaraciones son las de "un hombre que no se esconde tras un velo de hipocresía y que expresa lo que sus tripas dicen".

"En el fondo, lo que dije lo mantengo plenamente", añadió el legendario arquero de 40 años.

"Un árbitro más experimentado no lo habría pitado, hubiera dejado jugar, hubiera salido en la otra dirección y habría permitido a los equipos jugar la prórroga. Nos habría dejado hablar en el campo", explicó Buffon.

"No estamos en un caso en el que se pueda decir 'para mí, con certitud, es penal'. No digo que no haya penal, digo que hay una duda", continuó.

"Es un chico que hará una gran carrera pero que no ha tenido suerte. Pienso que nos pusieron a un árbitro demasiado joven para un partido de esta importancia", señaló sobre Oliver, de 33 años.

"Tenía que defender a mis compañeros y a las 5.000 personas que vinieron a apoyarnos. Lo debía hacer, aunque empañara mi imagen", añadió sobre sus protestas en el Santiago Bernabéu.

