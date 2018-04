"No me arrepiento de errar", afirma Neymar

Mis errores "me hicieron lo que soy hoy", dijo este sábado el crack brasileño Neymar Jr., al asegurar que no está arrepentido de las veces que se equivocó a lo largo de su carrera.

"No me arrepiento de errar. No es algo que yo quiera cambiar porque fue con mis errores que aprendí, crecí, maduré", dijo el astro del fútbol en el programa de variedades Altas Horas, televisado la noche de este sábado en la cadena brasileña Globo.

Interrogado por el presentador Serginho Groisman, Neymar dijo haber aprendido "mucho" a lo largo de su carrera, especialmente sobre el impacto de sus palabras. "Estoy acostumbrado, sé que cuando alcanzas cierto nivel, todo lo que uno dice se vuelve ley o juega en contra", comentó.

Neymar, de 26 años, entró en el estudio del programa de variedades sonriente y con una bota ortopédica en su pierna derecha, ayudado con muletas.

La estrella de la 'canarinha' se recupera en Brasil de la lesión que lo sacó de los campos de juego el 25 de febrero pasado durante un choque del PSG contra el Marsella por la liga francesa.

"No siento dolor, estoy pisando poco a poco, aún no puedo pisar totalmente, sin apoyo", dijo el astro que calculó necesitar aún un mes de recuperación. "Estoy yendo al gimnasio, preparándome bien (...) estoy progresando, estamos conformes", agregó.

Neymar fue operado el 3 de marzo del quinto metatarsiano del pie derecho por el médico de la Selecao, Rodrigo Lasmar, quien estimó entonces que estaría de baja entre "dos meses y medio y tres meses" y que por tanto, su temporada con el PSG estaba terminada.

El Mundial de Rusia empezará el 14 de junio y el estado del jugador más caro de la historia es un asunto de primer orden para el pentacampeón del mundo Brasil y para sus rivales. Los sudamericanos integran el Grupo E junto a Costa Rica, Suiza y Serbia.

