Bon Jovi y Nina Simone entran al Salón de la Fama del Rock and Roll

AFP 15/04/2018 - 7:01

Bon Jovi, Moody Blues, Dire Straits, the Cars, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe se unieron a la realeza de la música este sábado cuando fueron aceptados al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Richie Sambora, el guitarrista original de Bon Jovi se reencontró con la banda para una presentación en Cleveland que incluyó éxitos como "You Give Love a Bad Name" o "It's My Life".

La banda Moody Blues, con influencias del R&B, también subió al escenario para interpretar "Your Wildest Dreams".

La leyenda del soul Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe, la inspiración gospel de los primeros roqueros, fueron aceptadas de manera póstuma y los británicos Dire Straits completaron la promoción 2018 del Salón de la Fama.

El santuario de la cultura rock consulta a unos 1.000 historiadores y participantes de la industria musical para seleccionar a los aceptados.

Bon Jovi, los roqueros de Nueva Jersey liderados por Jon Bon Jovi, quedaron primeros en la encuesta que también tomó en cuenta las preferencias de 6,8 millones de fanáticos.

Simone, que ganó la entrada en su primera nominación, fue considerada una de las cantantes con más peso del siglo XX, que llevó la sensibilidad de la música clásica al gospel y el jazz. Murió en Francia en 2003.

En tanto, Tharpe, fallecida en 1973, fue seleccionada por su temprana influencia en el rock.

