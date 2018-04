De Ederson a Agüero, los hombres clave del título del Mánchester City

AFP 15/04/2018 - 18:28

Pese a basar su éxito en la fuerza del juego colectivo que defiende Pep Guardiola, el Mánchester City se ha apoyado en el excelente rendimiento individual de algunos de sus jugadores, tanto en defensa (Ederson y Walker) como en ataque (De Bruyne, Sterling y Agüero).

. Kevin De Bruyne: el director de orquesta

Simplemente, su temporada ha sido brillante. Jugador más utilizado por Guardiola, el belga es el principal candidato, sino lo remedia Mohamed Salah del Liverpool, al título de mejor jugador de la Premier League. Implicado en tareas defensivas, su visión de juego ha hecho maravillas en ataque, conviertiéndose en el máximo asistente del campeonato. Es indiscutible para el técnico y por ello no es extraño que el jugador, de 26 años, haya renovado con el club hasta 2023. Con 7 goles y 15 pases decisivos, el rubio centrocampista no ha parado de recibir halagos. "Lo hace todo, en todos los partidos. Su número de asistencias, su número de pases, de disparos, de goles, como lucha, sus carreras... No hay palabras para describir el desempeño de Kevin esta temporada", resume Guardiola.

. Raheem Sterling: al fin a la altura de su potencial

Antes de comenzar el curso, su presencia en el equipo no estaba garantizada, pero el delantero inglés de 23 años, ha sabido demostrar su valor ante su entrenador y ha relegado al banco al portugués Bernardo Silva, uno de los fichajes del verano. Mejor aún, el rápido extremo pero de técnica limitada ha evolucionado hacia un jugador de toque exquisito. Escuchó a Guardiola, que le volvió a enseñar a regatear "sin utilizar el exterior del pie" y trabajó en mejorar la definición, con un golpeo con efecto que causa estragos, sobre todo en los tramos finales de los partidos, reconociendo él mismo que rinde mejor "bajo presión". El resultado es que el nativo de Kingston, en Jamaica, ha anotado 17 goles esta temporada en la Premier y 22 incluyendo todas las competiciones.

. Sergio Agüero: saber reinventarse

De ser casi un paria la temporada pasada, el 'Kun' ha sabido reinventarse para satisfacer a Guardiola, al punto de sumar 39 goles esta temporada y acercarse a la barrera de los 200 con la camiseta celeste (tiene 199 actualmente). De simple y excelente rematador ha pasado a ser un delantero completo, en quien Guardiola tiene una confianza ciega. "Es el mejor Sergio que he visto nunca", explicó el catalán a comienzos de marzo. "No solo marca goles, sino que nunca pierde el balón. Crea espacios con sus desmarques, es el primero en presionar alto para ayudar a los otros". Sin estridencias, Agüero ha reconquistado al técnico, relegando a Gabriel Jesus al banco. "Es una leyenda", afirma Pep.

. Kyle Walker: solidez, eficacia, seguridad

Insatisfecho del rendimiento de sus laterales la temporada pasada, Guardiola hizo limpieza y gastó mucho en recomponer su defensa: 57 millones por Walker, procedente del Tottenham, otros 58 por Benjamin Mendy (Mónaco) y 30 más por Danilo (Real Madrid). Indiscutible, el inglés aporta la solidez y el aliento que necesitaba el City en la banda derecha. Pese a su reputación como lateral extremadamente ofensivo, también se ha mostrado intratable en defensa, al punto de haber jugado como central en un partido de la selección inglesa. "Es una buena decisión de Gareth Southgate", estimó Guardiola. ""Es rápido, inteligente, tiene un buen pase, corto y largo, puede jugar hacia delante y hacia atrás". El técnico había tenido esa idea al comienzo de la temporada pero nunca se atrevió a dar el paso y Walker se adueñó después de la banda derecha.

. Ederson: Portero y primer jugador ofensivo

La temporada pasada el arco Citizen fue el punto débil del equipo. Los fallos increíbles de Claudio Bravo costaron numerosos puntos y el chileno se convirtió en objeto de broma en toda Inglaterra. En verano llegó Ederson procedente del Benfica por 40 millones de euros... y el brasileño transformó la defensa de equipo. Su calidad con el balón en el pie ha permitido a los Citizens jugar más alto, tal como desea Guardiola. Ederson es el primero en sacar la pelota en juego y sus pases rozan la perfección. "La soltura que tiene en el juego de pie es realmente impresionante", estimó el entrenador de porteros de la Seleçao Claudio Taffarel. "Cuando miras un partido del City, se ve que toca tantos balones como Fernandinho, que juega de centrocampista", destaca el legendario portero brasileño. "La facilidad, la tranquilidad y la precisión de sus pases son impresionantes (...) Actualmente, no hay nadie como Ederson".

mam/pm