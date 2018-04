Expresidente de Armenia es elegido primer ministro a pesar de protestas

AFP 17/04/2018 - 14:38

El Parlamento de Armenia eligió este martes como primer ministro al expresidente de 63 años Serzh Sarkisian, quien mantendrá su poder a pesar de las numerosas protestas.

Con una votación de 77 a 17, los legisladores aprobaron la candidatura del veterano político después de que acabara su segundo y último mandato la semana pasada.

Sarkisian permanecerá como líder del país exsoviético bajo un nuevo sistema parlamentario de gobierno, que la oposición denuncia que ha sido diseñado para mantener su poder absoluto.

"Para vivir en una Armenia próspera, en un país donde reine la ley, hace falta que los volcanes dormidos no entren en erupción. Y los volcanes no entran en erupción si no los incitamos a hacerlo", declaró Sarkisian frente a los diputados antes del voto.

Por su parte los manifestantes, que han marchado desde por la mañana en Ereván (la capital) a la llamada del líder de la oposición y diputado Nikol Pachinian y bloqueado el acceso al ministerio de Asuntos Exteriores, al Servicio de Impuestos y al Banco Central, han prometido organizar una gran manifestación por la noche.

