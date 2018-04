Trump se ausentará de cena de la prensa y encabezará acto público

AFP 18/04/2018 - 16:33

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará un acto público en Michigan el 28 de abril, en vez de participar de la tradicional cena con los periodistas acreditados ante la Casa Blanca, anunció este miércoles su comité de campaña.

Se trata del segundo año consecutivo en que Trump ignora la tradicional cena anual con los periodistas, con quienes mantiene una tormentosa relación por sus constantes acusaciones de que divulgan noticias falsas.

El jefe del Comité Trump para Presidente, Michael Glassner, dijo que en vez de participar la cena con la prensa el mandatario encabezará un acto público en la pequeña ciudad de Washington, en el estado de Michigan.

De acuerdo con Glassner, la opción de la pequeña Washington, de apenas 25.000 habitantes y situada en la periferia industrial de Detroit, no es una coincidencia.

"Mientras la prensa mentirosa se reúne para autocelebrarse, el presidente estará en una Washington diferente para celebrar el renacimiento de nuestra economía con los verdaderos patriotas", comentó en una nota oficial.

El acto público comenzará a la misma hora que la cena de los corresponsales, añadió.

Ya desde su campaña para las elecciones presidenciales de 2016 Trump mantiene una áspera relación con los principales medios de comunicación estadounidenses -en particular con CNN, The New York Times y The Washington Post- a los que llama "mentirosos".

En semanas recientes, Trump utilizó la red Twitter para hostigar a Jeff Zucker, presidente de CNN, y Jeff Bezos, fundador y director de Amazon, que es propietario de The Washington Post.

Sin embargo, la presidente de la Asociación de los Corresponsales de la Casa Blanca, Margaret Talev, informó que en la cena del 28 de abril el presidente estará representado por su portavoz, Sarah Sanders.

