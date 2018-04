Simeone espera hacer ver a Griezmann que el Atlético "va a seguir creciendo"

AFP 18/04/2018 - 16:34

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, abogó por hacer ver al delantero francés Antoine Griezmann, que el equipo rojiblanco "va a seguir creciendo" como una forma de inclinarlo a seguir en el equipo madrileño.

"Queremos lo mejor para Griezmann, y ojalá que desde el campo y desde lo que tenemos como entrenador, como compañeros y como equipo le podamos hacer ver que este equipo va a seguir creciendo", dijo Simeone este miércoles en rueda de prensa previa al partido liguero del jueves contra la Real Sociedad.

"Creo que lo más grande que puede tener un futbolista es ver que crece en un lugar como lo está haciendo él y que las cosas son reales, que no son solo palabras", añadió el técnico rojiblanco, cuando las especulaciones sobre una eventual marcha del delantero vuelven a dispararse a medida que se acerca el final de la temporada.

"Si terminamos la Liga arriba luchando con el Barcelona y tenemos la posibilidad de acercarnos a jugar la final de la Europa League estaríamos hablando que en todos los años han pasado cosas buenas", explicó el 'Cholo' Simeone.

"Y en su decisión personal que tendrá una inclinación, habrá que darle de parte nuestra, de la gente y de nosotros como club todas las herramientas para que cuando tenga que decidir obviamente se incline por seguir mejorando acá con nosotros", insistió Simeone.

Los rumores sobre una eventual marcha del delantero francés habían vuelto a resurgir después que Griezmann afirmara en marzo en una entrevista con el diario L'Equipe que "mi futuro se decidirá antes del Mundial".

"Quiero ir a Rusia con la conciencia tranquila. Y además, creo que es lo que todo el mundo quiere", añadió el delantero internacional francés, asegurando que "le he dicho a mi hermana que nos quedemos o nos marchemos, tiene que estar solucionado antes" del Mundial.

A principios de abril, Griezmann desmintió en la cadena francesa TF1 que estuviera negociando su fichaje por el Barcelona para la próxima temporada.

"Si le digo que según nuestras informaciones, usted va a firmar por el Barça...", le inquirió un periodista de emisión televisiva Téléfoot, a lo que Griezmann respondió: "No sé de dónde vienen estas informaciones, pero yo no lo sé, por lo tanto por el momento no hay nada. No son buenas informaciones".

gr/iga

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1