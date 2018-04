La Cámara Alta ordena al Gobierno que explore las opciones de una unión aduanera tras el Brexit

18/04/2018 - 19:07

La cámara alta del Parlamento de Reino Unido ha rechazado este miércoles las intenciones de la primera ministra, Theresa May, de no permanecer en la unión aduanera con la Unión Europea (UE) tras el Brexit y ha ordenado al Gobierno que explore opciones al respecto.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Según las informaciones recogidas por el diario británico 'The Guardian', la votación se ha saldado con 348 votos a favor y 225 en contra de una enmienda al proyecto de retirada de la UE.

May anunció que el país abandonará el mercado único y la unión europea una vez se consume el Brexit en marzo de 2019 para que Reino Unido pueda negociar sus propios acuerdos de libre comercio, lo que ha aumentado las divisiones en el partido conservador.

La enmienda aprobada por la Cámara Alta exige que los ministros informen al Parlamento de los esfuerzos realizados para garantizar una unión aduanera a finales de octubre, si bien no recoge que deba haber necesariamente un acuerdo sobre la misma.

En este sentido, el diputado conservador David Jones dijo el martes en declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters que es un intento de "dar oxígeno" a los partidarios de la UE en la Cámara Baja.

"Es una enmienda muy extraña. Francamente, no impediría el Brexit y no nos obligaría a permanecer en la unión aduanera", señaló, antes de agregar que no estaba demasiado preocupado por la votación.

El proyecto volverá ahora a la Cámara de los Comunes, donde la primera ministra podría intentar conseguir apoyo para revocar la enmienda. Ambas cámaras han de acordar la redacción final del proyecto antes de que pueda convertirse en ley.