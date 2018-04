Severas críticas a Theresa May por su política migratoria cuando era ministra

AFP 19/04/2018 - 15:07

Un ex alto responsable de la función pública británica criticó severamente la política migratoria de la primera ministra Theresa May cuando era ministra del Interior, luego de que esta semana causara un revuelo político la amenaza de deportar inmigrantes caribeños.

Bob Kerslake, exjefe de la función pública y miembro de la cámara de los lores, dijo a la BBC que la política de May desde 2010 de crear un "ambiente hostil" para la inmigración ilegal se veía en otros ministerios como "una reminiscencia de la Alemania nazi".

Esta política está en el centro de atención desde que se reveló esta semana que inmigrantes llegados desde el Caribe en los años 1950-1960 de manera legal fueron objeto de un procedimiento de expulsión al no poder acreditar con documentos cada año pasado en el Reino Unido.

"Esta legislación fue muy cuestionada dentro del gobierno", afirmó a la BBC Kerslake, al frente de la función pública entre 2012 y 2014. "Algunos veían incluso una reminiscencia de los procedimientos de la Alemania nazi".

El ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, afirmó no obstante a la BBC que nunca había escuchado al alguien hacer la comparación de Kerslake. "No me pertenece a mí criticar a un ex alto funcionario distinguido pero estoy respetuosamente en desacuerdo".

El gobierno conservador del exprimer ministro David Cameron, formado en 2010, decidió crear "un ambiente hostil" para los inmigrantes ilegales, obligando a los empleados y propietarios que exijan documentos de identidad para emplear o alquilar un apartamento.

Pero decenas de miles de migrantes legales terminaron atrapados por no disponer de documentos de identidad y documentos con los que probar sus años de presencia en el territorio británico.

May tuvo que disculparse el martes ante los dirigentes de los países del Caribe presentes en Londres en la cumbre del Commonwealth.

