Djokovic confía "de verdad" en poder regresar a su mejor nivel

AFP 19/04/2018 - 19:38

Novak Djokovic, que en los dos últimos años ha perdido la contundencia de antaño, aseguró que confía "de verdad" en recuperar su mejor nivel, este jueves tras su eliminación en octavos del Masters 1000 de Montecarlo por el austríaco Dominic Thiem, al caer 6-7 (2/7), 6-2 y 6-3.

"Creo de verdad que si continúo haciendo lo que he hecho hasta aquí, si creo en mí, voy a terminar consiguiéndolo. Voy a lograrlo", insistió Djokovic en conferencia de prensa.

"Tengo que ser realista y decir que todavía no estoy a ese nivel, pero me voy acercando", añadió.

"Evidentemente, esto requiere paciencia, requiere creer en mí, en mi juego, en mi entorno", añadió el serbio, que acaba de volver con su entrenador de la mejor época, el eslovaco Marian Vajda, después de un año de separación.

Tras su triunfo en Roland Garros en 2016, el exnúmero 1 mundial caído ahora al 13º lugar del ránking está batallando con sus resultados decepcionantes y con un codo derecho que ya le hizo tener que renunciar a la segunda mitad de la temporada de 2017. También fue operado en él en febrero de este año.

"Tengo la sensación de que va mejorando día a día", estimó. "He jugado tres partidos aquí. No he tenido dolor en el codo y eso es importante. Mi entrenador Marian está de vuelta en mi equipo. He tenido muchas cosas positivas en este torneo", apuntó.

