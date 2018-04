Berlusconi advierte de que el M5S es "un peligro para el país" y se aleja de Salvini

20/04/2018 - 15:19

El ex primer ministro Silvio Berlusconi ha protagonizado este viernes un nuevo enfrentamiento con el líder de la Liga, Matteo Salvini, teóricamente aliado, en un momento en que la presidenta del Senado busca facilitar la formación de gobierno en Italia tras los resultados de las elecciones del 4 de marzo, que no dieron un vencedor claro.

ROMA, 20 (EUROPA PRESS)

Berlusconi ha defendido que el M5S, que ha planteado un "contrato de gobierno" a la Liga dejando fuera al partido del magnate, Forza Italia, es "un peligro para el país", no es "un partido democrático" y que "hay que evitar que llegue al poder". "Me he cansado de explicar estas cosas a los italianos, que han votado muy mal", ha lamentado en declaraciones recogidas por los medios italianos.

Según él, solo cabe la posibilidad de un gobierno de centro-derecha, "todas las demás hipótesis son execrables y censurables". En este sentido, ha planteado la opción de "un gobierno de centro-derecha que mire al grupo mixto y a algunos miembros del Partido Democrático" --algo que desde esta formación ya han descartado--. No obstante, ha reconocido que en este punto su opinión difiere de la de Salvini y de la de su otra aliada, la líder de Hermanos de Italia Giorgia Meloni.

La respuesta de Salvini, cuyo partido fue el más votado dentro de la coalición de centro-derecha, ha llegado con contundencia. "Si Silvio quiere irse con el PD, que vaya solo", ha sostenido el líder de la Liga, para quien el antiguo primer ministro también se equivoca al decir que "los italianos han votado mal".

"No es respetuoso con los italianos", ha lamentado, asegurando que no le gusta que "hable mal de un partido que ha sido votado por un tercio de los electores". En este sentido, ha dejado claro que su partido no quiere que el PD vuelva al Gobierno. "Antes que volver a traer al gobierno a un PD suspendido por los italianos, doy yo tres pasos adelante", ha añadido, dando a entender que estaría dispuesto a intentar formar gobierno.

Entretanto, la presidenta del Senado, Elisabetta Alberti Casellati, se ha reunido esta mañana con el presidente de la República, Sergio Mattarella, quien el miércoles le había dado el encargo de ver la viabilidad de un gobierno entre el M5S, el partido más votado en las elecciones, y el centro-derecha, la coalición que más respaldos obtuvo.

A su salida, ha señalado que el jefe de Estado cuenta ahora con "nuevos puntos de reflexión importantes para encontrar el mejor camino a seguir".