Netanyahu advierte de que Israel "hará pagar un alto precio" a cualquiera que ataque el país

20/04/2018 - 17:46

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este viernes de que el Ejército israelí "hará pagar un alto precio" a cualquiera que ataque el país, en medio del cruce de amenazas con Irán.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Oímos las amenazas de Irán. Los soldados y las ramas de seguridad están preparadas para cualquier movimiento por parte de Irán", ha indicado el primer ministro durante un acto en Tel Aviv.

"Lucharemos contra cualquiera que intente dañarnos. No huiremos de la acción contra aquellos que amenazan nuestra seguridad. Pagarán un alto precio", ha resaltado, según ha recogido el diario local 'The Jerusalem Post'.

La semana pasada, un representante del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió de que las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa "serán destruidas" si Israel "sigue con su retórica contra Irán".

El representante de Jamenei en las Fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Alí Shirazi, apuntó que "si a Israel le interesa seguir unos días más con su vida maligna, tiene que dejar de cometer estupideces", tal y como informó la cadena de televisión iraní Hispan TV.

Las palabras de Shirazi llegaron después de que altos cargos de seguridad israelíes advirtieran a Irán de que si se atreve a atacar Israel desde Siria entonces serán el presidente sirio, Bashar al Assad, y su régimen quienes "pagarán el precio".

Previamente, Alí Akbar Velayati, consejero para Asuntos Exteriores de Jamenei dijo que el ataque contra una base militar en Homs, Siria, presuntamente perpetrado por Israel y en el que murieron siete iraníes, "no quedará sin respuesta".

Un alto cargo del Ejército de Israel confirmó en declaraciones al diario estadounidense 'The New York Times' que el bombardeo fue a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y tuvo como objetivo "instalaciones y personal" de Irán.

"Fue la primera vez que atacamos objetivos iraníes, tanto instalaciones como personas", dijo esta fuente. El ataque habría sido llevado a cabo en respuesta al derribo en febrero de un dron iraní sobre los Altos del Golán. "Fue la primera vez que vimos a Irán hacer algo contra Israel, no a través de terceros. Esto abre un nuevo periodo", argumentó.

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, ya había dicho días antes que Israel adoptaría todas las medidas necesarias para evitar que Irán establezca una base militar permanente en Siria. "No importa el precio, no permitiremos a Irán tener una presencia permanente en Siria. No tenemos otra opción", remachó.