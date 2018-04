AI galardona al jugador de la NFL Colin Kaepernick por sus protestas silenciosas contra el racismo en EEUU

22/04/2018 - 9:22

Amnistía Internacional ha galardonado con el premio Embajador de la Conciencia 2018 al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick por su protesta silenciosa contra el racismo, la violencia policial y la injusticia social en Estados Unidos.

NUEVA YORK, 22 (EUROPA PRESS)

Kaepernick comenzó su protesta en 2016, cuando decidió hincar la rodilla durante el protocolario himno nacional estadounidense antes del inicio de los encuentros de su antiguo equipo, los 49ers de San Francisco.

La protesta del jugador, ahora agente libre, acabó secundada por varios de sus compañeros e incluso presidentes y gerentes del resto de equipos de la liga, aunque recibió virulentos ataques de la administración Trump, con el presidente a la cabeza, quienes acusaron a Kaepernick de faltar el respeto al país y a los militares que combatieron por la bandera.

"El premio al embajador de la conciencia celebra el espíritu de activismo y valentía excepcional, tal como lo encarna Colin Kaepernick", ha declarado el secretario general de Amnistía, Salil Shetty. "Es un atleta que ahora es ampliamente reconocido por su activismo debido a su negativa a ignorar o aceptar la discriminación racial", ha añadido.

"Al igual que los Embajadores de la Conciencia antes que él, Colin Kaepernick elige hablar e inspirar a otros a pesar de los riesgos profesionales y personales", ha añadido Shetty, quien ha recordado la marginación de la que fue objeto Kaepernick durante los primeros meses de su protesta.

"Cuando las personas de alto perfil eligen posicionarse por los derechos humanos, envalentona a muchos otros en su lucha contra la injusticia. El compromiso de Kaepernick es aún más notable debido a los alarmantes niveles de virulencia que ha desencadenado entre quienes están en el poder", ha añadido.

"Este es un premio que comparto con todas las innumerables personas de todo el mundo que combaten las violaciones de los derechos humanos de los agentes de policía y sus usos de la fuerza opresiva y excesiva", ha agradecido Kaepernick.

"Citando a Malcolm X: 'Me uniré a cualquiera, no me importa de qué color sea, siempre que quiera cambiar esta miserable condición que existe en sobre la faz de la tierra', estoy aquí para unirme a todos ustedes en esta batalla contra la violencia policial ", ha añadido el atleta.

"Hincar una rodilla es una exhibición física que recuerda los méritos de quién está excluido de la noción de 'libertad y justicia para todos', la protesta también está enraizada en una convergencia de mis creencias morales y mi amor por la gente", ha concluido.