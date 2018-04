Macron pide a EEUU cooperación para "reinventar" el multilateralismo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó este miércoles ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos a la cooperación para "reinventar" el multilateralismo, siguiendo el modelo creado tras la II Guerra Mundial.

"Podemos construir el orden mundial del siglo XXI basado en un nuevo tipo de multilateralismo", más eficiente, responsable y que brinde resultados. "Estados Unidos es quien inventó esta teoría. Ahora, es quien debe ayudar a preservarlo y reinventarlo", dijo.

En su discurso, el jefe del Estado francés también cuestionó la opción por el "aislacionismo".

"Podemos optar por el aislacionismo, la retracción y el nacionalismo. Es una opción que puede ser tentadora como un remedio para nuestros miedos. Pero cerrar la puerta al mundo no detendrá la evolución del mundo", expresó.

En el tercer día de su visita de Estado a la capital estadounidense, Macron pronunció un discurso ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso, donde delineó las coincidencias y divergencias con la Casa Blanca.

Por ejemplo, formuló un severo alerta sobre las consecuencias sistémicas que podría tener una guerra comercial generalizada, especialmente entre aliados, en referencia a iniciativas adoptadas en los dos últimos meses por la Casa Blanca, en particular contra China.

Macron dijo que semejante escenario "no es consistente con nuestra misión, ni con nuestra historia ni con nuestro compromiso con la seguridad global", y que además "destruirá empleos y elevará los precios", haciendo que las clases medias paguen la cuenta.

En otro punto en que se refirió a las coincidencias y diferencias con Estados Unidos, Macron aseguró que Irán "nunca" tendrá un arma nuclear, pero añadió que Francia no se retirará del acuerdo firmado en 2015 con Teherán sobre su política nuclear.

De acuerdo con el mandatario francés, "Irán no poseerá nunca ningún arma nuclear. No ahora. Ni en cinco años. Ni en diez años. ¡NUN-CA!", para añadir que "sin embargo esta política no debe nunca conducirnos a una guerra en el Medio Oriente".

El mandatario francés también expresó su convicción de que "un día" Estados Unidos "retornará y se unirá al Acuerdo de París" sobre cambio climático.

"Enfrentémoslo. No hay Paneta B", dijo Macron. "Tenemos desacuerdos entre Estados Unidos y Francia. Pasa, como en toda familia", aunque estimó que esas diferencias son para el corto plazo. "Estoy seguro de que podemos trabajar juntos" en temas de medio ambiente, señaló.

"Solo somos ciudadanos del mismo planeta", aseveró.

