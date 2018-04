Esteban Chaves, uno de los jefes de filas del equipo Mitchelton para el Giro

El equipo australiano Mitchelton presentará en la salida del Giro de Italia, el 4 de mayo en Jerusalén, un equipo con dos jefes de filas, el colombiano Esteban Chaves y el británico Simon Yates.

"Nuestra prioridad es la clasificación general", anunció este jueves su director deportivo Matt White. "No somos los favoritos, pero tenemos dos corredores que van a desafiar a los favoritos cada vez que sea posible", añadió.

Chaves, de 28 años, fue segundo en el Giro hace dos años, perdiendo el maillot rosa en la última etapa de montaña, en la víspera de la llegada.

"Me he entrenado en Colombia estas últimas semanas. Espero recuperar la misma forma que en 2016", señaló el 'Colibrí', que no ha competido desde la Vuelta a Cataluña, el 25 de marzo.

Simon Yates también se ha dedicado a entrenar desde la Vuelta a Cataluña. Pero, a diferencia de Chaves, a sus 25 años competirá por primera vez en el Giro.

El escalador español Mikel Nieve, vencedor de dos etapas en el Giro, y el checo Roman Kreuziger, quinto en el Giro de 2011, también forman parte del grupo:

- Equipo Mitchelton para el Giro:

Esteban Chaves (COL), Sam Bewley (NZL), Jack Haig (AUS), Chris Juul-Jensen (DEN), Roman Kreuziger (CZE), Mikel Nieve (ESP), Svein Tuft (CAN), Simon Yates (GBR)

