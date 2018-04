Juncker acusa a Turquía de actuar de forma ilegal en el Mediterráneo

26/04/2018 - 17:57

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha acusado este jueves a Turquía desde el Parlamento de Grecia, en Atenas, de actuar de forma "ilegal" en el mar Mediterráneo, al mismo tiempo que ha reiterado que Ankara debe respetar el Derecho Internacional y normalizar sus relaciones con todos los países de la UE, incluido Chipre.

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)

"Estos últimos años la Unión Europea ha acordado una ayuda financiera y técnica sustancial para que Grecia haga frente a un flujo inédito de refugiados. Y Grecia ha conseguido mucho, principalmente, para asegurar el buen funcionamiento de nuestro acuerdo con Turquía", ha expresado en la Cámara helena.

"Sé lo difícil que es, sobre todo en un momento en el que Turquía sigue llevando a cabo acciones ilegales en el Mediterráneo Oriental y en el mar Egeo", ha añadido justo después.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha manifestado que en la cumbre de Varna (Bulgaria) tanto él como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le recordaron al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que Ankara tiene "la obligación de respetar el Derecho Internacional y las relaciones de buena vecindad".

También trasladaron el presidente de Turquía que debe "normalizar sus relaciones con todos los estados miembros de la Unión Europea, incluido Chipre".

Juncker también ha aprovechado su discurso para recordar que dos militares griegos siguen en prisión en Turquía, sobre los que ha pedido su liberación porque, a su juicio, no es cierto que representen una "amenaza" para la seguridad del país.

"No me digan que la presencia de dos soldados en suelo turco constituye una amenaza para la seguridad de Turquía. No es verdad y por tanto es necesario liberar a los dos soldados griegos", ha reclamado el luxemburgués.

Un tribunal de Turquía prorrogó precisamente este miércoles la detención de los dos soldados, detenidos en marzo tras cruzar la frontera y entrar en una zona militar de la provincia de Edirne.