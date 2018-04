Jurado del proceso contra Bill Cosby estudia testimonio de la defensa

AFP 26/04/2018 - 17:30

El jurado del proceso contra Bill Cosby por agresión sexual arrancó el jueves su segundo día de deliberaciones escuchando una vez más a la principal testigo de la defensa del actor.

El hoy frágil Cosby, de 80 años, podría pasar el resto de su vida tras las rejas si es declarado culpable de tres delitos de agresión indecente agravada contra Andrea Constand, una exempleada de la Universidad de Temple, hace 14 años.

El 14º día del primer juicio de una celebridad en la era del #MeToo comenzó con la lectura del testimonio de la exconsejera académica de la Universidad de Temple Marguerite Jackson.

Jackson asegura que cuando Constand compartió con ella una habitación en febrero de 2004 durante un viaje universitario de básquetbol, le dijo que podía estafar a una celebridad y sacarle dinero. El viaje fue un mes después del supuesto incidente.

Jackson afirma que Constand le dijo que no había reportado el incidente a la policía porque Cosby era una figura conocida y "porque no podía probarlo", y cuando la presionó, dijo que no había sido agredida.

"Podría decir que sucedió", dijo Jackson a la corte, citando a Constand, que en esa época era directora de operaciones del equipo femenino de la Universidad de Temple. "Podría obtener ese dinero".

En el contrainterrogatorio, los fiscales intentaron presentar a Jackson como una testigo muy bien adiestrada por la defensa. Jackson dijo que ella y la abogada de Cosby Kathleen Bliss "crearon" su testimonio "juntas".

El primer juicio contra el legendario actor fue anulado en junio pasado porque el jurado no alcanzó un veredicto unánime tras seis días de testimonios y 52 horas de deliberaciones.

La defensa montó un caso agresivo, presentando al actor como un hombre casado, estafado por su acusadora, una mentirosa patológica que ya obtuvo 3,38 millones de dólares de Cosby en un acuerdo amistoso.

La fiscalía pintó a su vez a Cosby como un timador que explotó su fama de comediante para traicionar a mujeres, drogándolas y luego agrediéndolas sexualmente.

El miércoles, el jurado de siete hombres y cinco mujeres trabajó durante más de 10 horas. Escucharon otra vez, en una lectura, partes del testimonio de Cosby en 2006, cuando alcanzó el acuerdo amistoso con Constand.

Se les leyó nuevamente la versión del actor afroestadounidense de su encuentro con Constand. El actor dijo que fue consensuado, y contó que le dio el antihistamínico Benadryl, que puede comprarse sin receta, para calmarla porque estaba muy estresada.

También escucharon a Cosby admitir que un doctor de Los Ángeles le dio siete recetas de Quaaludes, un medicamento ahora prohibido y que era utilizado en fiestas en los años 70. Cosby dijo al médico que tenía dolor de espalda, pero su propósito era dar el medicamento a mujeres para tener sexo con ellas.

El caso ha enchastrado para siempre la reputación del actor antes adorado por millones por su papel como el cariñoso padre de familia y ginecólogo Cliff Huxtable en la exitosa serie televisiva "The Cosby Show", que se divulgó de 1984 a 1992.

