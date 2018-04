El líder opositor pide una protesta masiva el día en que el Parlamento armenio elegirá al primer ministro

27/04/2018 - 14:53

Advierte de que los manifestantes no aceptarán que sea nombrado un jefe del Ejecutivo del partido gubernamental

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El líder opositor de Armenia, Nikol Pashinyan, ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que llenen las calles de Ereván con sus protestas el próximo martes, 1 de mayo, el mismo día que el Parlamento ha convocado una sesión extraordinaria para elegir al nuevo primer ministro, ha informado la agencia de noticias local Mediamax.

Pashinyan ha lamentado que el primer ministro interino, Karen Karapetyan, rechace reunirse con él y ha asegurado que su formación, el Partido Republicano de Armenia (PRA), se encuentra en un estado de "total confusión" desde el inicio de la crisis política derivada de la decisión del expresidente Serzh Sargsyan de convertirse en jefe del Ejecutivo aprovechando la última reforma constitucional, que da las mayores competencias ejecutivas a este cargo.

"Estamos preparados para las negociaciones pero Karapetyan no ha aparecido y eso es un hecho. Nuestro programa no ha cambiado: nos moveremos paso a paso y continuaremos con nuestras protestas. La crisis en Armenia no se ha solucionado todavía y deberíamos trabajar en esa dirección mediante manifestaciones y negociaciones", ha asegurado el líder opositor, un día después de que asegurara ante sus seguidores que solo él debe ser nombrado primer ministro y no un candidato elegido por el partido gubernamental PRA.

En este contexto, Pashinyan ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos de Armenia para que llenen las calles de Ereván el 1 de mayo, el día en que está convocada la votación en la Asamblea Nacional para elegir al nuevo jefe del Gobierno tras la renuncia de Sargsyan y el nombramiento provisional de Karapetyan.

"Anticipo que miles de ciudadanos estarán en las calles de Ereván el 1 de mayo y les emplazo a inundar las calles y las plazas de la capital desde las ocho de la mañana, incluidas las calles adyacentes a la Asamblea Nacional", ha asegurado el líder opositor armenio.

Pashinyan ha dejado que la llamada 'revolución de terciopelo' que él encabeza no aceptará un primer ministro que proceda de la formación gubernamental PRA. "Si un representante del PRA es elegido como primer ministro, la crisis no se solucionará. Como hicimos en el caso de Serzh Sargsyan, continuaremos explicando al PRA y, en concreto, a Karen Karapetyan que no son conscientes de la situación política real que vive el país", ha indicado.

Por su parte, el Kremlin ha manifestado este viernes que confía en que la crisis política en Armenia pueda resolverse tan pronto como sea posible y con el consenso de todos los partidos políticos.

Estrecha aliada de Rusia, Armenia vive desde hace semanas una grave crisis política derivada de la decisión del expresidente Sargsyan de convertirse en primer ministro, un cargo que se ha convertido en el más importante del sistema político tras la reforma constitucional de 2015 y que se vio obligado a abandonar este lunes por la presión de las manifestaciones en contra de su nombramiento.

Desde su renuncia, el líder opositor ha insistido en reclamar al Gobierno que nombre a un "primer ministro del pueblo" y ha rechazado que el cargo pueda seguir en manos de la formación gubernamental. El primer ministro interino, Karen Karapetyan, se ha negado a aceptar las demandas del líder opositor y ha ofrecido convocar elecciones anticipadas, una propuesta rechazada por Pashinyan.