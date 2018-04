Temer niega nuevas acusaciones de blanqueo y denuncia una "persecución disfrazada de investigación"

27/04/2018 - 17:43

El presidente de Brasil, Michel Temer, ha dicho ser víctima de una "persecución criminal disfrazada de investigación" tras ser acusado de blanquear mediante la compra de bienes inmuebles unos dos millones de reales (unos 475.000 euros) procedentes supuestamente de sobornos.

BRASILIA, 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Federal sospecha que Temer blanqueó este dinero a través de miembros de su familia, según ha informado este viernes el periódico 'Folha de Sao Paulo'. Habría intentado dar apariencia legal a una serie de sobornos recibidos a cambio de un decreto sobre puertos que, por ejemplo, facilitó las concesiones en el caso de Santos.

Temer ha advertido de que las acusaciones no se quedarán "sin respuesta" y ha prometido "defender" la integridad de su familia. "No tengo casa en la playa, no tengo casa en el campo, no tengo apartamento en Miami, no tengo otros sueldos que los que están dentro de la ley", ha esgrimido, según la Agencia Brasil.

"Cualquier contable, cualquier persona de bien, cualquier profesor de matemáticas puede llegar a la conclusión de que, a lo largo del tiempo, he obtenido los recursos suficientes para comprar los inmuebles que he comprado y reformar los que he reformado", ha añadido.

Temer se ha visto envuelto en polémicas de presunta corrupción prácticamente desde que asumió la Presidencia en el año 2016, a raíz de un juicio político contra su predecesora, Dilma Rousseff. Las fuerzas de seguridad brasileñas detuvieron en marzo a varios miembros de su entorno, entre ellos un antiguo mando policial acusado de recibir dinero en nombre del actual mandatario.