Trump, un factor clave en elección del Mundial-2026

AFP 27/04/2018 - 20:06

La reciente intervención del presidente de Estados Unidos Donald Trump en la carrera por albergar el Mundial de 2026 podría resultar clave en las aspiraciones de la candidatura norteamericana por acoger el torneo, según los analistas.

En su primera declaración sobre la candidatura de su país a recibir la máxima cita futbolística en 2026, Trump advirtió que habrá repercusiones políticas para quienes voten en contra de una oferta que incluye a México y Canadá.

"Estados Unidos ha presentado una candidatura FUERTE con Canadá y México para la Copa del Mundo de 2026", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Sería una pena que países a los que siempre hemos apoyado hagan lobby contra la candidatura estadounidense. ¿Por qué deberíamos apoyar a esos países cuando ellos no nos apoyan a nosotros (incluyendo en las Naciones Unidas)?", añadió.

Marruecos es el único país en haber presentado una candidatura alternativa a la norteamericana.

La sede del Mundial-2026 se dará a conocer el 13 de junio en Moscú, un día antes del inicio de Rusia-2018.

La propuesta de Estados Unidos, México y Canadá es vista como la gran favorita para albergar el torneo gracias a sus infraestructuras ya construidas y estadios emblemáticos como el Azteca de Ciudad de México.

Sin embargo, siempre había existido preocupación porque los comentarios de Trump en materias como la inmigración pudieran dañar la candidatura... y ahora se han hecho realidad.

"Esto no es geopolítica, esto es fútbol... No hemos tenido reacciones negativas a nuestra candidatura", aseguró en marzo el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro.

- ¿Marruecos, por delante?

Sin embargo, diferentes analistas se mostraron más pesimistas que Cordeiro sobre el papel de Trump en la candidatura norteamericana.

"Creo que Trump puede haberla hundido. En el mundo de las asociaciones de fútbol y en el mundo del deporte internacional, no hay nada más sexy que derrotar a los odiados yanquis. Es un festín. Y esto es carne roja", aseguró a la AFP el profesor de la Universidad de Michigan Andrei Markovits, coautor del libro "Offside: Soccer and American Exceptionalism".

"Le ha dado a los países indecisos un perfecto pretexto. Muchos países están esperando la oportunidad para darle una patada a Estados Unidos. Si fuera un hombre que apuesta, diría que Marruecos tiene ventaja ahora".

El temor a un posible sentimiento antiestadounidense se debe también al hecho de que fue este país el que destapó el escándalo de corrupción de la FIFA en 2015.

Pero, mientras antes eran 24 miembros ejecutivos de la FIFA los que determinaban las sedes de los Mundiales, ahora las candidaturas son votadas por los 211 países miembros de la organización.

- "Difícil de predecir" -

Jaimie Fuller, uno de los miembros fundadores del grupo de abogados New FIFA Now, cree que Trump puede pesar y mucho en la candidatura norteamericana pero considera que la votación sigue estando muy igualada.

"No me sorprendería si Marruecos ganara", dijo Fuller a la AFP. Y tampoco me sorprendería si esto es debido a la intervención de Trump".

"Es muy difícil de predecir porque, por un lado, tienes la elección que parece más lógica pero, por el otro, intervienen factores emocionales".

Para Peter Alegi, profesor asociado de historia en la Universidad Estatal de Michigan y experto en la FIFA y en el fútbol en África, Trump ha dañado la candidatura norteamericana aunque una posible victoria de Marruecos se debería también a su forma de campaña.

"Mi punto de vista es que la xenofobia y el aislacionismo de la administración Trump ha dañado a la candidatura norteamericana para 2026", dijo Alegi a la AFP.

"Pero al mismo tiempo no exageraría su significado. Marruecos lleva tiempo intentando albergar un Mundial de forma activa. Tienen mucha experiencia liderando una candidatura. Saben cómo funciona la FIFA. Entienden sus canales, el marketing, la forma de hacer campaña. Es cierto que Trump ha dañado su candidatura pero Marruecos ha hecho un gran trabajo para su propia causa y ha defendido muy bien sus intereses", señaló.

Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, aseguró hace días que su país apoyará a Marruecos, al igual que Ahmad Ahmad, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, que instó a los países europeos a apoyar a Marruecos.

En una entrevista en exclusiva con la AFP esta semana, Ahmad dijo: "voten por nosotros y nosotros votaremos por ustedes la próxima vez".

Mientras Marruecos espera el apoyo de sus vecinos continentales, la Conmebol anunció este mes en un comunicado que ha decidido apoyar "por unanimidad" a la candidatura norteamericana.

rcw/dj/prz/cl