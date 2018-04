Suspenden a entrenador francés de atletismo acusado de agresión sexual

AFP 27/04/2018 - 21:21

Las acusaciones de agresiones sexuales que sacuden el atletismo francés provocaron las primeras sanciones: el entrenador de medio fondo Pascal Machat fue castigado con seis meses de suspensión por parte de la Federación Francesa de Atletismo, aunque el técnico recurrió "inmediatamente", negando los hechos.

La sanción disciplinaria, anunciada el viernes a la AFP por su abogado, prohíbe al entrenador ejercer "toda función" así como "el acceso a los terrenos" de competición, confirmó una fuente cercana al caso.

La Federación Francesa de Atletismo (FFA), contactada por la AFP, rechazó hacer comentarios.

Pascal Machat, exresponsable nacional del medio fondo en categoría juvenil, está siendo investigado judicialmente por agresión sexual, después de una denuncia de la atleta francesa Emma Oudiou.

Esta última le acusó a principios de abril en un artículo del diario Le Monde de gestos y actitudes fuera de lugar, el 26 de julio de 2014, cuando se disponía a disputar la final de 3.000 metros obstáculos del Mundial júnior de Eugene (Estados Unidos).

"En un momento me encontraba a su lado. Me agarró por las nalgas y me acarició. Era mi primera final internacional, estaba en un estado de estrés máximo y creo que él lo sintió. Precibió que en ese momento era vulnerable", cuenta la atleta.

Le Monde reveló también la existencia de otra denuncia, esa por violación, contra el entrenador del club de Creteil Giscard Samba. Se abrió una investigación judicial también sobre ese caso y Samba todavía tiene pendiente declarar ante la Comisión de Disciplina de la FFA.

