Abdulá Gul anuncia que no comparecerá a las elecciones presidenciales

28/04/2018 - 12:42

El ex presidente de Turquía, Abdulá Gul, ha anunciado este sábado que no comparecerá a las elecciones presidenciales del próximo 24 de junio.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Gul, cofundador junto al actual mandatario, Recep Tayyip Erdogan, del gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) en 2001, se había reunido con líderes de la oposición en medio de especulaciones a su comparecencia como candidato presidencial de la principal alianza opositora a unos comicios anticipados que Erdogan convocó la semana pasada cogiendo con la guardia baja a los partidos de la oposición.

Gul y Erdogan habían seguido principalmente los mismos caminos políticos y una ideología religiosamente conservadora. Sin embargo, Gul, presidente de Turquía desde 2007 hasta 2014, criticó duramente la purga efectuada por Erdogan después del intento de golpe de Estado en 2016.

"Solo dije que, si percibía un pacto muy amplio, no me abstendría de hacer mi trabajo, pero parece que una reconciliación así no está en los planes de futuro. No hay abierto proceso alguno para mi candidatura", ha hecho saber en rueda de prensa recogida por el diario 'Hurriyet'.