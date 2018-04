El Bayern busca razones para creer en la remontada ante el Real Madrid

AFP 29/04/2018 - 17:16

El Bayern Múnich, que perdió 2-1 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, busca razones para creer en la remontada, el martes en el Santiago Bernabéu ante el vigente doble campeón europeo.

SÍ, aseguran los bávaros. SÍ PERO, responde la estadística y la historia reciente:

- Ocasiones falladas en la ida -

SÍ... "El partido de ida mostró que el Real es vulnerable atrás", señaló el técnico alemán Jupp Heynckes. "Pocas veces he visto a un equipo como el Real conceder tantas ocasiones, pienso que no merecimos perder, tuvimos que ganar, eso me hace ser optimista para la vuelta", añadió.

... PERO, "nos faltó sangre fría ante la portería", reconoció el capitán bávaro Thomas Müller. "El Real fue completamente ganable y le dejamos vivo. Necesitamos otra mentalidad ante la portería, mentalidad de 'killer'", añadió.

- Ronaldo bajo control -

SÍ... La defensa del Bayern fue capaz de cortar la comunicación hacia Cristiano Ronaldo, que casi no tuvo balones en condiciones en la ida, aunque el árbitro le anuló un tanto por fuera de juego.

... PERO, "reducir a Ronaldo al silencio es sólo el 50% del trabajo porque los otros jugadores son simplemente demasiado buenos", explicó el defensa central Jerome Boateng. La historia le da la razón porque fueron Marcelo y Marco Asensio los que marcaron. "Les hicimos regalos", lamentó Heynckes, consciente de que la derrota se produjo por los graves errores defensivos de los suyos.

- El golpe de la Juventus -

SÍ... En cuartos de final de la actual edición, la Juventus fue capaz de colocarse 3-0, para acabar perdiendo 3-1 con un penal en el descuento muy discutido por los italianos. Pero la eliminatoria demostró que el gigante español no es intocable en casa. "Esta temporada hemos visto resultados atípicos, en cuartos o en semifinales", dijo Heynckes. "De todas formas, nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que intentarlo", continuó.

... PERO, el Real Madrid no parece un equipo que cometa dos veces seguidas el mismo error y su entrenador Zinedine Zidane aprendió la lección: "Sabemos que tendremos que sufrir también en la vuelta. Después de nuestra experiencia contra la Juventus, sabemos que tenemos que abordar el partido en casa de una manera diferente".

- La remontada de 2017 -

SÍ... "El año pasado fuimos capaces de ganar allí 2-1", recuerda Muller. Ocurrió en cuartos de final y el Bayern remontó el mismo resultado (2-1) en la vuelta en el tiempo reglamentario.

... PERO, con diez jugadores, los bávaros cayeron a la lona en la prórroga encajando tres goles, con un doblete de Ronaldo.

- Las finales de Heynckes -

SÍ... Jupp Heynckes ha disputado tres veces la Liga de Campeones como entrenador y nunca fue eliminado antes de la final. Ganó en 1998 con el Real Madrid y con el Bayern, tras caer en la final de 2012 frente al Chelsea, logró el título un año después en una final contra el Borussia Dortmund.

... PERO, ¡su homólogo Zinedine Zidane lo ha hecho incluso mejor! Ha ganado las dos Ligas de Campeones que ha disputado con el Real Madrid y todavía no ha perdido una eliminatoria europea.

