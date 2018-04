Shaquem Griffin, el primer jugador con una mano en la NFL

Shaquem Griffin desafió los pronósticos tras perder una mano a los cuatro años y ser 'drafteado' el sábado por los Seattle Seahawks de la NFL.

Los Seahawks eligieron a Griffin en la quinta ronda, en la posición 141, convirtiéndolo en el primer deportista con una mano en formar parte de la NFL.

El sueño de la familia Griffin fue completo. No en vano, Shaquem se reunirá con su hermano Shaquill, 'drafteado' en la tercera ronda por Seattle la temporada pasada.

"Esa fue la llamada de teléfono que llevaba esperando toda mi vida", dijo Shaquem sobre la conversación que mantuvo con el GM del equipo, John Schneider.

"Literalmente me vine abajo después de eso. No podía respirar. No sabía qué decir, me quedé sin palabras".

Griffin sufrió la amputación de su mano a los cuatro años al ser diagnosticado con el Síndrome de bridas amnióticas al nacer.

Los Seahawks cuentan con que Griffin contribuya como linebacker y en los equipos especiales.

El entrenador de Seattle, Pete Carroll, destacó de él su gran velocidad y su madurez y aseguró que lo pondrán en situaciones en las que pueda marcar diferencias.

"Será un factor importante en los equipos especiales. Vamos a intentar utilizarlo en momentos en los que pueda aprovechar su gran velocidad. Es tan rápido como puedes esperar de un linebacker", explicó Carroll.

"Es un joven extraordinario, explosivo y talentoso", añadió.

Shaquill, que nació un minuto antes que su mellizo, disfrutó de la elección de su hermano como si fuera la suya. El mayor de los Griffin desveló que hizo campaña a favor de Shaquem con sus entrenadores y equipo de ojeadores.

"Me aseguré de que tuvieran su nombre en cuenta. Cada día mencionaba a mi hermano para algo", explicó Shaquill, titular en 11 encuentros con Seattle en 2017.

"Y ellos me iban diciendo a lo largo de todo el proceso lo mucho que les gustaba mi hermano, lo mucho que querían a mi familia".

"Estoy feliz de que hicieran esto posible. Es un sueño hecho realidad, no solo ser 'drafteado' sino estar con mi familia y traer a mi hermano de vuelta a casa", señaló Shaquill.

Teniendo en cuenta su magnífica carrera universitaria, Griffin está listo para este nuevo desafío.

"No quiero ser ese tipo que se queda en una bonita historia. Quiero ser un jugador de fútbol, y uno de los buenos", explicó Shaquem a los medios estadounidenses el día del draft.

Griffin disfrutó de una espectacular carrera en la University of Central Florida, donde disputó 39 encuentros, 29 de ellos como titular, firmando 175 "tackles", 18.5 "sacks" y dos intercepciones.

Ello le valió para ser elegido en dos ocasiones en el mejor equipo del año y, en 2016, ser nombrado Jugador Defensivo de la Conferencia Americana.

De 1.80 m y casi 103 kg de peso, Shaquem impresionó a los ojeadores en el "combine", parando el reloj en 4.38 segundos en las 40 yardas (36,5 m), siendo el más rápido entre todos los linebackers.

