Sergio Ramos: "Nosotros somos más de hablar en el campo"

AFP 30/04/2018 - 13:35

"Nosotros somos más de hablar en el campo", recordó el capitán del Real Madrid Sergio Ramos, este lunes en la víspera de la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, tras haber ganado 2-1 en la ida.

En rueda de prensa preguntaron a Ramos sobre si le habían decepcionado los comentarios realizados en Alemania, acerca de la vulnerabilidad de su equipo, tras el partido de ida, en el que Bayern tuvo más ocasiones pero el Real Madrid fue más eficaz.

"Nosotros tenemos el máximo respeto a todos. No es indiferente los comentarios que diga un jugador o cualquier persona del Bayern. Nosotros somos más de hablar en el campo. La historia del Madrid está ahí, eso es imborrable", dijo.

El Real Madrid, vigente doble campeón europeo, se juega el martes en el Santiago Bernabéu estar en su tercera final consecutiva, una serie histórica.

"Antes de pasar por Kiev -sede de la final- hay que pasar por el Bernabéu. Para nosotros es un premio y necesitamos ese cariño. Yo he vivido noches mágicas y maravillosas donde he sentido ese calor y no muchos jugadores aguantan esa presión cuando el Bernabéu aprieta", dijo Ramos, que hizo "un llamamiento" a la afición.

"No nos gusta vender la piel del oso antes de cazarlo, pero la posibilidad de defender el título otra vez sería un recompensa al sacrifico de todo el año", añadió.

Con la baja por lesión de Dani Carvajal y debido a que Nacho está finalizando su recuperación, Zidane podría optar por el joven marroquí de 19 años Achraf Hakimi para el lateral derecho. Su otra opción es que Ramos cubra el flanco, una posición que conoce porque fue la que ocupó en sus primeros años de carrera.

"Puede ser una opción. Lo mismo me toca. Tengo conocimiento de esa posición por la experiencia de años atrás. Pero hay otros compañeros que pueden hacerlo bien. A mí no me cuesta mucho adaptarme a esa posición y no he tenido ningún problema, pero prefiero estar de central", dijo el capitán blanco.

jed/pm