Piden a ministro español de Justicia que dimita por comentario sobre "La Manada"

AFP 30/04/2018 - 17:09

Jueces españoles pidieron este lunes la dimisión del ministro de Justicia por poner en duda la competencia de uno de los magistrados que exculparon de violación a cinco jóvenes conocidos como "La Manada", en un caso que suscitó una fuerte indignación.

Cinco sevillanos de entre 27 y 29 años, que se autodenominaban "La Manada", fueron condenados el pasado jueves a nueve años de cárcel por "abuso sexual" en grupo de una madrileña de 18 años en la entrada de un edificio durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona en 2016.

Los magistrados descartaron la violación, y uno de los tres jueces se pronunció incluso a favor de su absolución por el cargo de abusos sexuales. La sentencia, muy inferior a lo solicitado por la fiscalía (22 años), suscitó manifestaciones y protestas en todo el país contra "la justicia patriarcal".

Refiriéndose a ese juez, el ministro Rafael Catalá declaró a la radio Cope haber oído "que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema".

Y añadió estar sorprendido de que el órgano de control del poder judicial no haya "actuado preventivamente" contra ese juez. No obstante, reconoció que no sabe "en detalle" lo que se le reprocha al magistrado en cuestión.

"Los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", reaccionaron en un comunicado conjunto siete asociaciones de jueces y fiscales.

"Hoy es por el juicio de 'La Manada' pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno (...) Por eso, exigimos una vez más la dimisión del Ministro de Justicia", escriben las asociaciones en el texto.

La fiscalía anunció que apelará la decisión, y el gobierno conservador de Mariano Rajoy se ha pronunciado a favor de revisar el Código Penal para definir mejor las agresiones sexuales y las violaciones.

Igualmente, más de 1,3 millones de personas han firmado una petición para que el Consejo General del Poder Judicial revoque a los tres jueces del caso.

Al mismo tiempo, en las redes sociales, decenas de españolas han comenzado a contar las agresiones sexuales sufridas en primera persona bajo el hashtag #Cuéntalo, dando un nuevo impulso al fenómeno #MeToo, iniciado en Estados Unidos y que tuvo poca repercusión en España.

