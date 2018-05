Corea.- Trump baraja la frontera entre las dos Coreas como escenario de su cita con Kim Jong Un

30/04/2018 - 22:54

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que se barajan "numerosos países" como posible escenario de su esperado encuentro del dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, y ha planteado la posibilidad de que dicha reunión tenga lugar en la frontera entre las dos Coreas.

WASHINGTON, 30 (EUROPA PRESS)

"¿La Casa de la Paz o la Casa de la Libertad, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur sería un lugar más representativo e importante que un tercer país? ¡Solo lo pregunto!", ha publicado Trump este lunes en su cuenta oficial de Twitter.

Más tarde, el propio Trump ha señalado por su propia boca la Casa de la Paz. "Estamos buscando en varios países, incluido Singapur, y estamos también estudiando la posilibidad de la Casa de la Paz/Casa de la Libertad de la zona desmilitarizada", ha afirmado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca con el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari.

Trump ha destacado el simbolismo de la Casa de la Paz, del que carecen otros países. Trump ya intentó visitar la zona desmilitarizada en noviembre durante un viaje a Seúl, pero la densa niebla obligó a su helicóptero a dar media vuelta.

En la rueda de prensa, Trump no ha querido confirmar si ha hablado directamente con Kim, al que describió como "muy abierto y muy directo hasta ahora". "Sí, claro. Creo que va a haber reunión. Ellos quieren que haya. Nosotros queremos que haya (...). Diré esto: si no es un éxito (...) me marcharé respetuosamente. Es muy sencillo", ha argumentado.

Fuentes de la Administración norteamericana citadas por la cadena CBS apuntaron el domingo a Mongolia y Singapur como las dos localizaciones más probables para el encuentro. Trump afirmó la semana pasada que se barajaban hasta cuatro fechas y cinco lugares para esta esperada cita, que en principio tendrá lugar a finales de mayo o principios de junio.

El cara a cara entre Trump y Kim marcará un nuevo capítulo en la distensión de la región, después de que el 27 de abril se reuniesen los principales líderes políticos de las dos Coreas y pactasen avanzar hacia la desnuclearización y la firma de la paz definitiva.