R. Kelly tilda de "linchamiento público" la campaña de Time's Up

AFP 1/05/2018 - 16:35

El representante de R. Kelly tildó de "linchamiento público una campaña lanzada por el movimiento en favor de la igualdad de género Time's Up para que la industria de la música castigue al artista por sus presuntos maltratos a mujeres y adolescentes.

El cantante de rhythm and blues, más conocido por su balada "I Believe I Can Fly", apoya el movimiento Time's Up, aseguró su mánager, sugiriendo que las relaciones a las que se ha referido la campaña fueron consensuadas.

"Apoyamos con firmeza los derechos de las mujeres y su empoderamiento", afirmó su representante el lunes en un comunicado, en el que añadió también que "desde que Estados Unidos existe, hombres y mujeres negros han sido linchados por tener sexo o acusados por ello".

"Resistiremos estoicamente este intento de linchamiento público de un hombre negro que ha realizado contribuciones extraordinarias a nuestra cultura", aseguró.

La sección Mujeres de Color de Time's Up reclamó el lunes a la discográfica del cantante así como a los servicios de música en línea Spotify y Apple Music que retiren las canciones del artista de sus contenidos. También pidieron al Greensboro Coliseum de Carolina del Norte que cancele un concierto del artista previsto allí el 11 de mayo.

El grupo aseguró que la condena del actor Billy Cosby por una agresión sexual cometida hace 14 años "es solo un comienzo" y pidió "a personas de todas partes que se unan a nosotras para insistir en un mundo en el cual mujeres de todos los tipos puedan perseguir sus sueños libres de toda conducta depredadora, abuso y agresión sexual".

El cantante y activista John Legend inmediatamente apoyó la campaña #MuteRKelly, aunque compañías del sector del entretenimiento aún no se han posicionado.

Kelly, de 51 años, fue absuelto en 2008 de cargos de pornografía infantil luego de que el diario Chicago Sun-Times publicase un video que supuestamente lo mostraba en actos sexuales con una menor de edad.

En abril, una mujer presentó una denuncia ante la policía de Dallas, asegurando que Kelly le contagió una enfermedad de transmisión sexual a sabiendas durante una relación que comenzó cuando ella tenía 19 años.

El año pasado, BuzzFeed News informó que Kelly mantenía a seis mujeres prácticamente como esclavas, con poder sobre la ropa que vestían, lo que comían y sus encuentros sexuales, al parecer filmados.

Kelly ha negado todas las acusaciones en su contra. El año pasado dijo que estaba "alarmado y perturbado" por las informaciones sobre su presunta secta sexual.

