Reino Unido aún no ha identificado a los autores del envenenamiento de los Skripal

1/05/2018 - 17:43

Las autoridades británicas han reconocido que "todavía" no han identificado a los responsables directos del envenenamiento con un agente nervioso del exespía ruso Sergei Skripal y de su hija, Yulia, a pesar de que Londres ha señalado a Moscú por este ataque.

LONDRES, 1 (Reuters/EP)

Los Skripal fueron hallados inconscientes el 4 de marzo en un banco de la ciudad inglesa de Salisbury. Las autoridades sospechan que sufrieron una intoxicación por la aplicación del agente de fabricación soviética Novichok en la puerta de su domicilio.

El Gobierno de Theresa May ha responsabilizado a Rusia de este incidente, pero el asesor de seguridad nacional de la primera ministra, Mark Sedwill, ha reconocido este martes en la Comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes que no se ha identificado a ningún sospechoso. "Todavía no", ha declarado ante los legisladores.

Sedwill remitió en marzo una carta a la OTAN en la que advertía de que los servicios de Inteligencia rusos llevaban al menos cinco años espiando a Sergei Skripal y a su hija y en la que también expresaba su temor por que los desertores rusos fuesen vistos como "objetivo legítimo para asesinatos".

"La Policía responsable de la protección y varias agencias están revisando la seguridad de todas las personas que podrían ser vulnerables", ha explicado el asesor de May ante los diputados. Las autoridades también investigan 14 muertes que en un principio no se consideraron sospechosas.