Autoridades de EEUU piden cambiar etiquetas de nicotina líquida por los niños

AFP 1/05/2018 - 18:52

Autoridades estadounidenses enviaron el martes 13 cartas de advertencia a las compañías que comercializan líquido de nicotina para cigarrillos electrónicos en envases con diseños similares a los de galletas, jugos o crema batida, diciendo que representan un peligro para los niños.

"Los niños pequeños expuestos a la nicotina líquida para cigarros electrónicos pueden experimentar daños graves como muerte, convulsiones y coma", aseguraron en los escritos la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio.

Las autoridades pidieron a los fabricantes, distribuidores y minoristas corregir el etiquetado o la publicidad de los productos "falsos o engañosos".

No aportaron información respecto a si algún niño había sufrido ya lesiones por esos productos, que incluyen nombres como "One Mad Hit Juice Box" (Una loca caja de jugo), "Candy King Sour Worms" (Caramelo rey de gusanos amargos), "Whip'd Strawberry" (Fresa batida) y "V'Nilla cookies and Milk" (Leche y galletas de vainilla).

La carta a One Mad Hit Juice Box decía que "una ingestión accidental de algo menos de una cucharadita alcanzaría el límite inferior del rango de dosis letal para un niño de dos años de edad promedio".

Al menos dos niños en Estados Unidos han fallecido como resultado de la exposición a la nicotina líquida, que se utiliza en dispositivos de vaporeo a batería, o cigarrillos electrónicos, según un estudio publicado en abril en la revista Pediatrics.

El estudio registró 8.269 exposiciones a la nicotina líquida entre niños menores de seis años entre 2012 y 2017.

En la mayoría de los casos los niños ingirieron el líquido. Alrededor de 35% fueron tratados en un centro de atención médica y 1,4% fueron ingresados.

La tasa de exposición a esta sustancia entre los niños aumentó casi 1.400% entre 2012 y 2015. Luego disminuyó un 20% de 2015 a 2016, probablemente debido al aumento de su comercialización en envases con sistemas de seguridad para niños, dijo el informe de Pediatrics.

