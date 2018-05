Mogherini dice que la UE tomará medidas tras elecciones en Venezuela si no se respetan los Derechos Humanos

Populares, socialistas y liberales piden aplazar los comicios y parlamentarios de la Izquierda Unitaria defienden su legitimidad

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, ha afirmado este miércoles en un debate con eurodiputados que la UE podría tomar medidas tras las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el 20 de mayo, en el caso de que no se respeten los derechos humanos durante el proceso electoral y tras éste.

La UE se planteará "la posibilidad de tomar medidas si se han producido acciones que hayan supuesto una violación de derechos humanos" en Venezuela, ha dicho Mogherini, que ha insistido en que "tras las elecciones vamos a reevaluar la situación (en el país sudamericano) con los Estados miembros".

El actual proceso electoral "no garantiza que acabe desembocando en elecciones justas a las que todas las partes tengan acceso de manera igualitaria", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea, que ha vuelto a llamar al diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición a través de las negociaciones de Santo Domingo, que se encuentran suspendidas de manera indefinida.

Mogherini ha llamado a una "solución pacífica, democrática y negociada" y ha recordado que ha mantenido reuniones en Bruselas con representantes del gobierno venezolano, como el ministro de Asuntos Exteriores, con líderes de la oposición y parlamentarios de la Asamblea Nacional, y que el único fin es el de "acompañar al pueblo venezolano para que encuentre su propia solución".

La actual situación en Venezuela, ha dicho Mogherini, "no es catástrofe natural, es de origen humano , no es inevitable y ello significa que es posible solucionar esta crisis", que ha insistido en que actualmente no se dan las condiciones para que "podamos aceptar la invitación de acompañar el proceso electoral" a través del envío de observadores de la UE.

El eurodiputado popular Esteban González Pons ha afirmado que "no podemos aceptar elecciones en las que hay presos políticos", en las que algunos partidos "no pueden concurrir en igualdad de condiciones", a la vez que ha criticado a la autoridad electoral por no ser "neutral".

Ramón Jáuregui ha expresado en nombre de los socialistas de la cámara que se aplacen las elecciones, se reanude el diálogo político con el fin de lograr una nueva convocatoria electoral "limpia", y que las partes "se comprometan en la solución socioeconómica" con el apoyo de la UE.

Por su parte el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart ha pedido "el cese del supuesto proceso electoral" de un "régimen liberticida que tiene dominado el poder judicial porque todo es poder ejecutivo", y ha llamado a que el Tribunal Penal Internacional acelere su investigación sobre casos de violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano.

El parlamentario de Izquierda Unida Javier Couso ha querido recordar que, para el grupo de la Izquierda Unitaria así como para los Verdes, la Eurocámara ha decido plantear un debate "irregular, introducido con desconocimiento consciente de las reglas" por parte de los grupos políticos, ya que no se había informado a éstos sobre la propuesta de debate en el tiempo estipulado por el reglamento interno.

Para Couso las elecciones deben celebrarse, ha dicho, ya que "hay cuatro candidatos, hay libertad para hacer campaña, hay auditorias y sobre todo hay la voluntad de votar de millones de venezolanos". Tras este debate, la Eurocámara votará este jueves una resolución sobre las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.