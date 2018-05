Las mujeres de Gaza toman parte activa en las protestas contra Israel durante el aniversario de la Nakba

4/05/2018 - 13:16

Las mujeres de Gaza contribuyen a la ola de protestas contra Israel a través no solo de su difusión en las redes sociales o la asistencia a los manifestantes, sino que también participan en los lanzamientos de piedras y neumáticos ardiendo contra las fuerzas israelíes que custodian la frontera entre Israel y el enclave palestino.

GAZA, 4 (Reuters/EP)

Desde el inicio, el 30 de marzo, de las protestas en conmemoración del 70 aniversario de la Nakba -- la expulsión de los palestinos de sus hogares durante la creación del Estado de Israel en 1948 --, las mujeres se han resistido ante los intentos de relegarlas a un papel secundario en las manifestaciones, según explican algunas.

"Algunos nos dicen que no podemos hacer lo que hacen los hombres, otros dicen que tienen miedo de que nos hagan daño y otros nos animan", ha explicado Aya Abeid, de 18 años, quien ha plantado hasta en dos ocasiones la bandera palestina en la verja fronteriza, un lugar donde casi nadie se atreve a acercarse.

Más de 40 palestinos han muerto por los disparos de las fuerzas israelíes, particularmente en esta zona de las protestas, según fuentes médicas palestinas. De entre los más de 5.500 heridos en las manifestaciones, 250 son mujeres, Aya entre ellas.

"Me hirieron hace dos semanas en el muslo mientras empujaba neumáticos", ha explicado. "Espero estar lista para regresar este viernes. Tengo mi honda preparada".

ASISTENCIA

Otra de las participantes, Taheyah Qdeih, se encuentra ahora en un campamento de protesta en Jan Yunis, en el sur de Gaza, donde distribuye agua para los manifestantes. La familia de Qdeih procede de Jaffa, al sur de Tel Aviv, y es una de las miles de palestinas que abogan por el derecho de retorno a sus hogares.

"Cuando era joven solía lanzar piedras a los soldados. Soy de Jaffa y creo que regresaré algún día. ¿Estoy loca, como dicen los judíos? No, soy una creyente", asevera.

Otra participante es Jehad Abú Muhsen, quien usó su carro tirado por burro para transportar 15 neumáticos a los manifestantes. "Lo hago tres o cuatro veces por semana. Esto es lo que hago para ayudar", ha explicado. Otra: Shorouq Abú Mumameh forma parte de las 15 estudiantes de enfermería de su clase que se han unido a los paramédicos de Gaza para atender a los heridos.

"Siempre he querido hacer mi parte en las marchas. Y me digo a mí misma que mi uniforme puede protegerme, o quizás no", ha manifestado.