Poyet prefiere esperar antes de tratar el regreso al Burdeos de Diego Rolán

AFP 4/05/2018 - 14:12

El entrenador uruguayo del Burdeos Gustavo Poyet quiere esperar antes de tomar una decisión sobre su compatriota Diego Rolán, cedido al Málaga y cuyo traspaso al Deportivo de La Coruña acaba de ser anulado, por lo que debería regresar al club francés.

Rolán, de 25 años, pasó cuatro temporadas y media en el Burdeos (38 goles), antes de anunciar su intención de dejar el club al final de la temporada pasada.

El delantero internacional uruguayo quería jugar en Inglaterra, pero finalmente viajó a España. Para evitar que se fuera libre, el Burdeos prolongó su contrato ahsta 2020 y le cedió al Málaga como única opción para que fichara por el Deportivo en el próximo mercado de fichajes.

Salvo que el club gallego, que acaba de descender a segunda división, no tiene los medios económicos para cumplir con su contrato, por lo que el internacional 25 veces con Uruguay regresará a Burdeos en unas semanas con dos años de vinculación por delante con el club francés.

"No hemos hablado directamente, hay cosas para poner sobre la mesa. Le conozco, hablamos antes de que yo viniera a Burdeos, incluso ha venido a ver partidos y los hemos ganado los dos. También vino al vestuario, es como si fuera otro compañero", explicó Poyet.

"No he tenido muchos uruguayos en mis equipos. Para mí es un jugador como otro, pero hace falta verdaderamente que encuentre a un jugador que me represente en el terreno. Si es Diego, es más fácil, conoce la ciudad y marca goles. Vamos a esperar pero es complicado, si fuera fácil lo diría", explicó Poyet.

rap/pm