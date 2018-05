Trump asegura que "estaría encantado" de hablar con Mueller si no se lo impidieran sus abogados

4/05/2018 - 16:35

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que estaría encantado de someterse a las preguntas del investigador especial, Robert Mueller, si sus abogados no se lo estuvieran impidiendo por falta de garantías en la conversación.

NUEVA YORK, 4 (EUROPA PRESS)

Mueller investiga las relaciones entre Trump y Rusia durante las elecciones presidenciales aunque sus pesquisas se entienden, en términos generales, como una investigación sobre las hipotéticas irregularidades que afectan a la actual presidencia de Trump, dado que tiene competencia para estudiar cualquier ilegalidad que pudiera aparecer a raíz del caso original.

"Me encantaría hablar con Mueller, no hay otra cosa que quiera hacer con más ganas, pero mis abogados me están aconsejando que no lo haga", ha declarado Trump desde la Casa Blanca para dar un mitin en Dallas, durante la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle.

"Y nada me gustaría más, porque no he hecho nada malo, pero tengo que estar convencido de que me van a tratar con justicia", ha añadido el mandatario.

Trump ha aprovechado para amonestar al ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien informó de que el presidente estaba al tanto de sus abogados habían pagado 130.000 dólares a la directora, productora y actriz de cine pornográfico Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, para ocultar una relación.

"Es su primer día y todavía no tiene nada claro", ha asegurado Trump sobre Giuliani, la última incorporación a su equipo legal. "No estaba al tanto de todo cuando realizó ciertos comentarios", ha añadido el presidente, que siempre ha negado tener noticia de cualquier tipo de pago a Cliffod.