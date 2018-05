Trump dice que hablaría con fiscal del caso ruso, si es tratado con "justicia"

AFP 4/05/2018 - 16:01

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que está dispuesto a hablar con el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la alegada colusión con Rusia en las elecciones de 2016, pero sólo si es tratado con "justicia".

"Me encantaría hablar (con Mueller), pero tenemos que asegurarnos de que seré tratado con justicia", dijo Trump a la prensa. "Me encantaría hablar con él porque no he hecho nada malo", añadió.

Trump ha insistido en que la investigación sobre sus alegados lazos con Rusia para incidir en las elecciones de 2016 no pasa de una "caza de brujas", impulsada por funcionarios del Partido Demócrata irritados por la derrota electoral.

De acuerdo con el presidente, el "problema" con el equipo de investigadores de Mueller es que "tenemos 13 personas que son todas demócratas. Son demócratas verdaderos, y demócratas furiosos. Y eso no es justo".

Poco antes, al salir de la Casa Blanca, Trump había mencionado que inclusive el propio Mueller, quien fue director del FBI durante una década, "trabajó para Obama por nueve años", en referencia a su antecesor en la presidencia.

Para las elecciones presidenciales de 2016, dijo el mandatario, "hicimos una gran campaña. Gané fácilmente, 306 a 223 (en el Colegio Electoral). Fue una gran victoria. Ese fue un gran día para nuestro país". En número de votantes, tuvo unos 2,8 millones de votos menos que Hillary Clinton.

Ya en marzo Trump había apuntado en la red Twitter que el equipo de Mueller incluía a "13 Demócratas que apoyan a Hillary" Clinton, pero a "ningún republicano".

La investigación conducida por Mueller se concentra en alegados contactos que altos funcionarios del comité de campaña de Trump mantuvieron con ciudadanos rusos.

En esos contactos aparentemente el comité de campaña de Trump esperaba conseguir informaciones comprometedoras sobre Clinton y los investigadores buscan descubrir si hubo una colusión consciente entre ambas partes.

