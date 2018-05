El presidente de Mozambique expresa sus condolencias por la muerte de Dhlakama y pide unidad

4/05/2018 - 17:45

El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Afonso Dhlakama, líder del partido opositor Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), la principal formación opositora del país, y ha hecho un llamamiento a la unidad.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En sus primeras declaraciones tras la muerte el jueves de Dhlakama, ha resaltado que la última vez que habló con él, el líder opositor le pidió que no fracasara en la búsqueda de la paz.

"Lo que importa es que el país no debe parar y no debemos seguir en un Estado sin oposición. Una oposición no hace mal a nadie", ha dicho el mandatario, según ha informado el diario mozambiqueño 'O Pais'.

Asimismo, ha descrito a Dhlakama como "un hermano" y ha asegurado que "se esforzó para trasladarle fuera del país, sin conseguirlo". "Estoy muy deprimido, no me informaron de que estaba tan mal hace una semana", ha resaltado.

"Es un momento muy malo, especialmente para mí. Estábamos solucionando los problemas de este país", ha remachado el presidente del país africano.

El líder de la RENAMO, de 65 años, falleció el jueves en una sierra del parque de Gorongosa (centro), donde se encontraba escondido desde 2016. Dhlakama tenía previsto presentarse nuevamente a la Presidencia frente a Nyusi en 2019.

Partidarios del gobernante Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) y del opositor RENAMO se han enfrentado esporádicamente en zonas del interior de Mozambique desde que este último partido impugnó los resultados electorales de 2014, si bien los últimos años han sido de calma.

La RENAMO surgió en 1975 como un grupo rebelde anticomunista creado y respaldado por los servicios secretos de la desaparecida Rhodesia (el actual Zimbabue) en respuesta al cobijo facilitado por Mozambique a las guerrillas que combatían contra el Gobierno de la minoría blanca en el país. Contó también con el apoyo de la Sudáfrica del Apartheid, que entregó fondos al grupo rebelde.

Por su parte, el FRELIMO, fundado en 1962 y de corte marxista-leninista, ha gobernado el país desde su independencia de Portugal en 1975, y el actual líder del partido, Nyusi, es también el presidente del país.

Los combates entre ambas formaciones estallaron en 1977, dando lugar a una guerra civil que causó alrededor de un millón de muertos y concluyó en 1992 con la firma, en Roma, del Acuerdo de Paz.

Las primeras elecciones multipartidistas se celebraron en 1994 y los tres comicios presidenciales celebrados desde entonces han sido ganados por candidatos del FRELIMO, lo que ha provocado que Dhlakama haya denunciado fraude tras la publicación de todos los resultados.