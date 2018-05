Siria.- Los investigadores de la OPAQ concluyen su trabajo en la localidad siria de Duma

4/05/2018 - 18:14

Los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) encargados de investigar el ataque químico perpetrado el pasado 7 de abril en Duma ya han abandonado la localidad siria, dando por concluido su trabajo allí, según ha informado el organismo.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"El despliegue inicial de la Misión de Investigación (FFM, por sus siglas en inglés) para recabar hechos en Duma se ha completado", ha dicho la OPAQ en un comunicado en el que ha expresado su agradecimiento a los expertos por "su valentía y profesionalismo".

Los investigadores han visitado los dos sitios afectados por el ataque y han recogido muestras que serán divididas en el laboratorio de la OPAQ en Países Bajos para enviarlas a laboratorios asociados en otros países y que cada uno analice una muestra. Los resultados deberían conocerse en unas tres o cuatro semanas, ha indicado.

"Entretanto, el FFM seguirá su trabajo de recabar más información y material", ha aclarado. Además, ha subrayado que "en estos momentos no es posible dar un cronograma" sobre cuándo emitirá su informe definitivo. La OPAQ determinará si hubo o no ataque químico y, en su caso, qué sustancia se utilizó, pero no se pronunciará sobre la autoría.

Los países occidentales han responsabilizado al régimen de Bashar al Assad de este ataque químico, que dejó unos 70 muertos y decenas de heridos, si bien Damasco lo ha negado.

Al Assad se comprometió en 2012, gracias a un acuerdo mediado por Estados Unidos y Rusia, a entregar sus arsenales químicos para que fueran destruidos por la comunidad internacional. El Gobierno sirio alega que no posee más armas químicas. Sin embargo, desde entones se han producido nuevos ataques tóxicos de los que Occidente le ha culpado.