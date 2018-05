Candidato Falcón arremete contra opositores venezolanos por promover abstención

AFP 4/05/2018 - 21:12

El candidato no oficial a la presidencia de Venezuela Henri Falcón arremetió este viernes contra los principales líderes de la oposición, a quienes advirtió que están condenados a "desaparecer" por promover la abstención.

"Se van a quedar en el camino y van a desaparecer como políticos y como partidos por no entender la dinámica de un país que exige soluciones y no conflicto", dijo Falcón en rueda de prensa, un día después de que la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le pidiera a sus seguidores no votar el 20 de mayo.

La MUD también le solicitó al exgobernador desponer su aspiración por considerar que los comicios son fraudulentos.

Pero Falcón, de 56 años, sostuvo que la abstención equivale a llamar a votar por el presidente Nicolás Maduro, quien busca un segundo período hasta 2025.

"Cuatro partidos se creen la unidad nacional (...). Una cosa piensan los dirigentes desde sus oficinas con aire acondicionado y otra cosa su base. No tienen ningún plan", añadió el exmilitar y disidente del chavismo.

Falcón, quien figura segundo en encuestas de intención de voto, ha descartado retirarse e incluso rechazó la propuesta de la MUD de postergar la elección para diciembre.

"Esto no aguanta hasta diciembre, la crisis necesita un tratamiento ya", expresó.

El jueves, el experimentado diputado Henry Ramos Allup -del partido Acción Democrática- pidió a Falcón a nombre de la MUD no engañar a sus seguidores con la posibilidad de un resultado "mágico".

Acción Democrática "va a hacer una gran rebelión de las bases de esos partidos, que sienten que no es el momento de paralizarse. No van a poder detener esta avalancha si se masifica", reaccionó el candidato.

Falcón se postuló contrariando el boicot de la MUD. Este viernes, el Frente Amplio, plataforma de la que forma parte la coalición opositora, llamó a una "gran jornada de protesta" el 16 de mayo contra los comicios.

avs/axm/llu