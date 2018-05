Amenazas de muerte a DT y robo ponen en vilo un clásico menor del fútbol uruguayo

La disputa del partido entre el Rampla Juniors y Cerro, un clásico tradicional pero menor del fútbol uruguayo, está en vilo luego de un robo y amenazas de muerte contra uno de los técnicos.

Rampla Juniors denunció este sábado que desconocidos ingresaron a su estadio a robar y puso en duda que vaya a presentarse el domingo en el partido contra Cerro.

Los jugadores emitieron un comunicado en el que se manifestaron "conmocionados" por el incidente, pero sobre todo por las amenazas de muerte contra su técnico, que aparecieron la víspera del partido denominado "Clásico de la Villa", entre los dos equipos del popular barrio capitalino del Cerro, en la última fecha del torneo Apertura local.

"Ronco la próxima (bala) es para vos. Los Villeros (como se conoce a los hinchas de Cerro)", indicaba una de las pintadas realizadas contra el timonel Luis 'Ronco' López en los muros del estadio Olímpico del Rampla. El año pasado el entrenador fue objetivo de disparos durante otro clásico contra Cerro aunque de divisiones inferiores, pero el ataque acabó hiriendo a un asistente.

Además, el club rojiverde sufrió el robo de indumentaria deportiva en la utilería del estadio y algunas roturas en las instalaciones.

Frente a esta situación, los jugadores no entrenaron el sábado y además dijeron que no están dadas las condiciones para disputar el cotejo a realizarse en la cancha de Cerro: "Quedamos a la espera de lo que resuelvan las autoridades competentes, pero ya manifestamos que no estamos en condiciones de afrontar un partido de esta trascendencia en estas circunstancias", indicó una nota.

Desde Cerro hubo reacción del plantel que repudió los hechos y llamaron a todos los hinchas a concurrir al juego en clima de paz. "Cerro no tiene que ver ni con el robo ni con las leyendas", señaló por su lado el presidente del club, Alfredo Jaureguiverry.

Cerro figura 7° en el torneo Apertura que ganó este sábado Nacional, mientras que Rampla está penúltimo (14°).

En 2016 el fútbol uruguayo se vio conmovido por numerosos hechos de violencia de sus hinchas y el gobierno decidió poner mano dura con una batería de medidas en coordinación con los clubes, como la instalación de cámaras de seguridad en los escenarios, guardias privados, cámaras de identificación facial de espectadores, un grupo especial policial contra incidentes y penas más duras contra los fanáticos más radicales.

