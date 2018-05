"Si Silva no cambiaba, tenía que marcharse", dice Emery sobre capitán de PSG

AFP 6/05/2018 - 15:27

"Pedí a Thiago Silva que tenía que cambiar cosas. Porque si no, según mi parecer y después de hablar con el presidente (Nasser Al-Khelaïfi), si no cambiaba, tenía que marcharse", admitió Unai Emery, que no continuará la próxima temporada en el equipo francés, en una entrevistas difundida este domingo por el canal SFR Sport.

El técnico español se mostró "contento por la evolución del juego de Thiago Silva estos dos años" en los que ha estado en el banquillo parisino.

"Se ha hecho mejor. Es más exigente consigo mismo. Es lo que le pedí a él durante nuestras conversaciones, pese a que no le gustó", añadió Emery sobre el central brasileño, capitán del PSG.

Silva no jugó por decisión de su entrenador el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, en el que el equipo blanco se impuso por 3-1 y eliminaría posteriormente a los franceses del torneo europeo.

Respecto a la gran estrella del PSG, Neymar, Emery considera que ha hecho "el 50% del trabajo". "Primero, tiene que ser feliz aquí. Se tiene que adaptar a París, al cambio de ciudad, a un nuevo equipo, a nuevos compañeros pese a que haya varios brasileños (...) Todo eso, es un proceso que se inició este año, pero él aún no está instalado al 100% en París", insistió el técnico vasco.

El alemán Thomas Tuchel, ex técnico del Borussia Dortmund, está llamado a ser el entrenador del París SG la próxima temporada.

pgr/sha/mcd