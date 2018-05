Trump puede desafiar citación del fiscal en caso ruso, dice su abogado

AFP 6/05/2018 - 18:47

El presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene por qué someterse a una potencial citación del fiscal especial en la trama rusa, pero podría aceptar un interrogatorio bajo condiciones, dijo este domingo Rudy Giuliani, nuevo miembro del equipo legal del mandatario.

Giuliani, que ha creado confusión con sus declaraciones desde que se unió al equipo de abogados del presidente, también dijo que Trump "quiere testificar" y que podrían llegar a un acuerdo con el fiscal Robert Mueller, quien investiga si hubo colusión entre el equipo de campaña de Trump en las elecciones de 2016 y Rusia.

Interrogado en la cadena ABC sobre si Trump acataría una eventual citación para testificar emitida por Mueller, Giuliani respondió: "No tenemos por qué".

"Él es el presidente de Estados Unidos. Podemos reclamar los mismos privilegios que han beneficiado a otros presidentes", dijo el exalcalde de Nueva York.

Bill Clinton resistió una citación durante la investigación sobre su relación con Monica Lewinsky. Pero finalmente declaró por más de dos horas ante un jurado popular.

Para Giuliani, una audiencia de Trump frente a un jurado popular es posible, "pero solo por dos horas y media" o "quizás tres horas" y "solo con un formato acordado", detallando que especialmente sería "sin prestar juramento".

"Un cuestionario y recibimos las preguntas por adelantado", explicó.

"Tengo un cliente que quiere testificar", afirmó, señalando sin embargo que no puede garantizar que Trump no utilizaría la quinta enmienda de la Constitución, que prevé en ciertas condiciones el derecho a guardar silencio para no incriminarse.

Trump afirmó el viernes que le "encantaría hablar" con Mueller, pero únicamente si es tratado con "justicia".

elm/seb/rsr/gv